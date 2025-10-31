Plaga de ratas en los barrios bilbaínos de Deusto y San Ignacio

Pese a que el incendio no es muy extenso, lo escarpado del terreno y el fuerte viento está dificultando las labores de extinción. Debido, precisamente, al viento no es posible atacar a las llamas desde el aire. No hay viviendas en la zona afectada y no se han registrado heridos, pero la Bi-3651 continúa cerrado entre Zaramillo y La Quadra.