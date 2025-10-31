Bilbao
Plaga de ratas en los barrios bilbaínos de Deusto y San Ignacio

18:00 - 20:00
Ratas en Bilbao. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Arratoi ugari agertu dira Bilboko Deustu eta San Inazio auzoetan

El origen de esta plaga está en las obras de Zorrotzaurre, que han obligado a los roedores a cambiar de “residencia” y cruzar al otro lado del cauce para encontrar comida. El Ayuntamiento de Bilbao está preparando una desratización masiva.

