Arratoi ugari agertu dira Bilboko Deustu eta San Inazio auzoetan

Arratoiak Bilbon. Argazkia: EITB.

Izurrite honen jatorria Zorrotzaurreko obretan dago. Karraskariek "bizilekuz" aldatu behar izan dute eta itsasadarraren beste aldera gurutzatzatu dute janaria aurkitzeko. Bilboko Udalak arratoien populazioa gutxitzeko lanean ari dela adierazi du.

FOTODELDÍA BILBAO, 16/08/2025.- La Marijaia (Señora de las Fiestas) protagoniza hoy sábado el primer día de la Semana Grande de Bilbao tras el pregón y el txupinazo. EFE/Miguel Tona
Bilboko Aste Nagusia, noiz? Eztabaida puri-purian dago kalean

Bilboko jaiak, normalean, abuztuaren 15aren ondorengo lehen larunbatean hasten dira, eta hori dela-eta, aurten oso goiz izan dira, 16tik aurrerako astea. Horrek ondorio nabarmena izan zuen jendearen erantzunean: jende gutxiago ibili zen lehen egunetan, eta, besteak beste ostalariak oso haserre ziren. PPk eskatuta udalean aztertu dute jaiak beti azken astean izatea, baina proposamena ez da atera. Hori bai, afera kalean puri-purian dago.

