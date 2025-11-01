Detenido en Vitoria por grabar con el móvil a una menor que orinaba entre unos coches estacionados

Un hombre de 32 años ha sido detenido en la madrugada de este sábado por un presunto delito contra la intimidad tras haber grabado con su teléfono móvil a una menor de edad que orinaba oculta entre unos coches estacionados en Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos han sucedido sobre las 02:00 horas en una calle del Casco Viejo de la capital alavesa. Una patrulla de la Ertzaintza se ha desplazado al lugar y ha encontrado a varios jóvenes que tenían a un varón retenido ya que, según han manifestado, había grabado a una menor con su teléfono móvil.

Los agentes han sido informados de que la joven le ha recriminado al hombre lo que había sucedido, además de pedirle que borrase las imágenes, pero el varón ha negado los hechos y ha insinuado a la joven que le cachease. En ese momento, han llegado más personas y después los recursos de la Ertzaintza.

Los ertzainas han comprobado los hechos denunciados y han procedido a ocupar el teléfono móvil al hombre, que ha sido detenido por un presunto delito contra la intimidad. Tras las diligencias efectuadas en comisaría, el arrestado ha sido puesto en libertad, en espera de comparecer ante la autoridad judicial.