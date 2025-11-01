INDARKERIA MATXISTA
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, auto batzuen artean pixa egiten ari zen neska adingabe bat mugikorrarekin grabatzeagatik

32 urteko gizona hainbat pertsonak atxiki dute Ertzaintza iritsi arte. Komisariako eginbideen ostean, atxilotua aske utzi dute, epailearen aurrean agertzeko zain.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

32 urteko gizon bat atxilotu dute larunbat goizaldean, intimitatearen aurkako delitu bat egotzita, Gasteizen aparkatuta zeuden auto batzuen artean pixa egiten ari zen neska adingabe bat telefono mugikorrarekin grabatu ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

02:00ak aldera izan da gertaera, Gasteizko Alde Zaharreko kale batean. Hainbat gaztek gizon bat atxikita zuten Ertzaintza agertzeko zain, adingabe bat telefono mugikorrarekin grabatzeagatik.

Agenteek jakinarazi dutenez, neska gazteak gertatutakoa aurpegiratu dio gizonari, eta irudiak ezabatzeko eskatu dio, baina gizonak ukatu egin du gertatutakoa, eta miatzeko iradoki dio gazteari. Une horretan, pertsona gehiago iritsi dira, eta, ondoren, Ertzaintzako agenteak.

Ertzainek salatutako gertakariak egiaztatu dituzte, eta gizonezkoari telefono mugikorra kendu diote, intimitatearen aurkako ustezko delitu bat egotzita atxilotua. Ertzain-etxean egindako eginbideen ondoren, aske utzi dute, epailearen aurrean agertzeko zain.

Indarkeria matxista Gasteiz Araba Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

