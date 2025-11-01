Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, auto batzuen artean pixa egiten ari zen neska adingabe bat mugikorrarekin grabatzeagatik
32 urteko gizona hainbat pertsonak atxiki dute Ertzaintza iritsi arte. Komisariako eginbideen ostean, atxilotua aske utzi dute, epailearen aurrean agertzeko zain.
32 urteko gizon bat atxilotu dute larunbat goizaldean, intimitatearen aurkako delitu bat egotzita, Gasteizen aparkatuta zeuden auto batzuen artean pixa egiten ari zen neska adingabe bat telefono mugikorrarekin grabatu ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
02:00ak aldera izan da gertaera, Gasteizko Alde Zaharreko kale batean. Hainbat gaztek gizon bat atxikita zuten Ertzaintza agertzeko zain, adingabe bat telefono mugikorrarekin grabatzeagatik.
Agenteek jakinarazi dutenez, neska gazteak gertatutakoa aurpegiratu dio gizonari, eta irudiak ezabatzeko eskatu dio, baina gizonak ukatu egin du gertatutakoa, eta miatzeko iradoki dio gazteari. Une horretan, pertsona gehiago iritsi dira, eta, ondoren, Ertzaintzako agenteak.
Ertzainek salatutako gertakariak egiaztatu dituzte, eta gizonezkoari telefono mugikorra kendu diote, intimitatearen aurkako ustezko delitu bat egotzita atxilotua. Ertzain-etxean egindako eginbideen ondoren, aske utzi dute, epailearen aurrean agertzeko zain.
Apotzagako hilerria, Eskoriatzako Apotzaga elizatean dagoen hilerri zirkular berezia
Hilobietan ez dira hildakoen izenak ageri, baserri izenak baizik. Kasu batzuetan, lanbideak ere bai. Apotzagako abade Anastasio Otaduik sortu zuen 60ko hamarkadan. 20 metroko diametroa dauka, eta bisitari asko erakartzen ditu.
Manifestua aurkeztu dute euskal selekzioaren ofizialtasunaren alde eta Palestinako genozidioaren aurka
Kirol munduko hainbat eragilek dei egin diete herritarrei bi selekzioen arteko partidaren egunean, azaroaren 15ean, Bilboko Arriaga Antzokitik egingo den "Elkartasun Martxan" parte har dezaten.
22 atxilotu sendagaiak legez kanpo saltzeagatik, bat Bizkaian
Benaventeko (Zamora) paketeria-enpresa batean psikotropiko ugari detektatzean abiatu zuen Guardia Zibilak Grecofar Operazioa, eta, horren ondorioz, mediku baten errezeta pribatu andana identifikatu zituzten.
Gueñesko baso sutea kontrolpean dute berriro
Ostiral arratsaldeko lehen orduan sutea kontrolpean zegoen arren, ondoren, 22:00ak aldera, berpiztu egin zen.
Eroskik bat egin du EITB Maratoiarekin eta "zentimo solidarioa" zahartze osasuntsuaren ikerketara bideratuko du
Artea merkataritza-gunean dantza-tutorial batekin ospatu dute elkarlana. Abenduaren 18an izango da dirua biltzeko egun handia, baina bizum bidez 33478 zenbakira dohaintzak egin daitezke jada.
Hilik aurkitu dute astelehenean Ekoran desagertutako gizona
Bilaketa zerbitzuek aurkitu dute haren gorpua, 18:00ak aldera, iristeko zaila den gune batean.
Itzali dute goizaldean Gueñes inguruetan piztu den baso-sutea
Guztira 9 hektarea erre dituzte garrek. Ingurura iristeko zailtasunak eta haize-bolada gogorrek suhiltzaileen lana zaildu badute ere, arratsaldean erabat itzaltzea lortu dute. Ez dago etxerik inguru horretan, eta ez da inor zauritu, baina Bi-3651 errepidea itxita izan dute Zaramillo eta Quadra artean.
Santurtzin hondoratze baten eraginez kaltetutako bizilagunak etxera buelta daitezke jada
Asteazkenetik etxean konfinatuta zeuden horietako batzuk, eraikineko sarbideko patioan behealdea hondoratu ostean. Metalezko pasabidearen gainetik kontuz ibiltzeko eskatu die Santurtziko Udalak kaltetutako bizilagunei.
Osakidetzak 4.500 plaza baino gehiago eskainiko ditu hurrengo lan-eskaintza publikoan, birjartze tasa onartu ondoren
Hautaketa-prozesua datorren urtean egingo da, betetzen zailak diren lanpostuen lan-eskaintza publiko berri batekin batera.