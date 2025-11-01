La Ertzaintza detuvo hace un año a cinco personas acusadas de haber perpetrado un robo en el centro comercial Garbera de San Sebastián. Poco después, se produjo un accidente en el que resultaron heridos 10 agentes de la Ertzaintza. Posteriormente se supo que se trataba de un hombre de 38 años, conocido como "Niño Juan", que lideraba este grupo, y un año más tarde ha sido víctima de un espectacular secuestro ocurrido este sábado en Carabanchel (Madrid), según ha informado la Policía.

Según los agentes, el "Niño Juan" ha sido secuestrado por un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras causas.

En total, se le atribuyen 50 robos en camiones de mercancías a la banda de Juan María Gordillo ("Niño Juan").

El secuestro se produjo sobre las 20:45 horas de ayer.

Hasta hoy, sin embargo, la Policía no ha recibido ninguna denuncia.

Al parecer, tres turismos se enfrentaron a un cuarto vehículo, al que comenzaron a disparar, e introdujeron por la fuerza al conductor de este vehículo en uno de los coches. Acto seguido, abandonaron el lugar del secuestro.