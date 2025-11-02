Liberan al ‘Niño Juan’ tras ser secuestrado el viernes en Madrid

El alucinero ‘Niño Juan’, Juan María Gordillo Plaza, ha aparecido hoy vivo y con signos de haber recibido una paliza, tras ser secuestrado la noche del viernes en Madrid.

Además, la Policía Nacional ha encontrado uno de los tres vehículos implicados en el secuestro, en la autopista AP-41. En el interior, se ha encontrado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar las posibles huellas.

Por el momento, los agentes aseguran no haber recibido ninguna denuncia por el secuestro.

Secuestro en Madrid

El ‘Niño Juan’ fue secuestrado el viernes por la noche en el barrio madrileño de Carabanchel.

El secuestro se produjo sobre las 20:45 horas, cuando tres turismos se enfrentaron a un cuarto vehículo. Tras el choque, comenzaron a disparar al vehículo envestido e introdujeron por la fuerza al conductor en uno de los coches.

Acto seguido, los secuestradores se dieron a la fuga.

Según los agentes, el "Niño Juan" fue secuestrado por un ajuste de cuentas, aunque todavía siguen sin descartarse otras causas.