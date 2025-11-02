Secuestro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Liberan al ‘Niño Juan’ tras ser secuestrado el viernes en Madrid

El alucinero Juan María Gordillo Plaza ha aparecido vivo y con signos de haber recibido una paliza.
bahiketa niño juan
Lugar donde se produjo el secuestro. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: "Niño Juan" askatu dute, ostiralean Madrilen bahitu ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El alucinero ‘Niño Juan’, Juan María Gordillo Plaza, ha aparecido hoy vivo y con signos de haber recibido una paliza, tras ser secuestrado la noche del viernes en Madrid.

Además, la Policía Nacional ha encontrado uno de los tres vehículos implicados en el secuestro, en la autopista AP-41. En el interior, se ha encontrado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar las posibles huellas.

Por el momento, los agentes aseguran no haber recibido ninguna denuncia por el secuestro.

Secuestro en Madrid

El ‘Niño Juan’ fue secuestrado el viernes por la noche en el barrio madrileño de Carabanchel.

El secuestro se produjo sobre las 20:45 horas, cuando tres turismos se enfrentaron a un cuarto vehículo. Tras el choque, comenzaron a disparar al vehículo envestido e introdujeron por la fuerza al conductor en uno de los coches.

Acto seguido, los secuestradores se dieron a la fuga.

Según los agentes, el "Niño Juan" fue secuestrado por un ajuste de cuentas, aunque todavía siguen sin descartarse otras causas.

"Niño Juan", secuestrado en Madrid, líder de una banda de ladrones que hirió a 10 ertzainas
Madrid España Sociedad

Te puede interesar

Los eguzkilores están llenos de simbología en Euskal Herria, y muchos los colocan en las puertas de sus casas Estas flores son una especie protegida, y, por tanto, no se pueden coger de los montes Frente a la prohibición, hay quienes producen y venden eguzkilores Podemos adquirir fácilmente y de forma segura a esta flor que se ha convertido en símbolo de protección Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares

Los eguzkilores están llenos de simbología en Euskal Herria, y muchos los colocan en las puertas de sus casas. Estas flores son una especie protegida, y, por tanto, no se pueden coger de los montes. Frente a la prohibición, hay quienes producen y venden eguzkilores. Podemos adquirir fácilmente y de forma segura a esta flor que se ha convertido en símbolo de protección.

Cargar más
Publicidad
X