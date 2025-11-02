Bahiketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Niño Juan" askatu dute, ostiralean Madrilen bahitu ostean

Juan Maria Gordillo Plaza bizirik agertu da Madrilen, jipoia jaso izanaren zantzuak zituela.

bahiketa niño juan

Kale honetan bahitu zuten. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juan Maria Gordillo Plaza, Niño Juan, bizirik agertu da gaur, jipoia jaso izanaren zantzuak zituela. 38 urteko gizona ostiral gauean bahitu zuten Madrilen, Carabanchel auzoan.

Polizia Nazionalak bahiketan parte hartu zuen ibilgailuetako bat aurkitu du AP-41 autobidean. Barruan, su-itzalgailu bat aurkitu dute hustuta, aztarnak ezabatzeko erabilitakoa.

Gaur arte, baina, Poliziak ez du salaketarik jaso.

Bahiketa Madrilen

Niño Juan ostiral iluntzean bahitu zuten, 20:45 aldera, Carabanchel auzoan. Hiru autok laugarren bat jo zuten, tiro egin zioten, eta, jarraian, auto horretako gidaria bahitu egin zuten. Bahitu ondoren, bahitzaileek ihes egin zuten.

Poliziaren arabera, kontu-garbiketa bat omen zegoen horren atzean, baina oraindik ez dute baztertu beste arrazoi batzuk ere egotea tartean.

"Niño Juan", Madrilen bahitua, 10 ertzain zauritu zituen lapur talde bateko burua
Madril Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X