El Consultorio de Igualdad Berhezi ha denunciado una agresión fascista y LGTBIfóbica realizada por un grupo de personas en las fiestas de Gorráiz (Navarra), el pasado mes de septiembre.

Tal y como explica el Consultorio, dos personas se encontraban trabajando en el centro de acogida feminista cuando sufrieron la agresión.

Además, Berhezi ha precisado que los asaltantes portaban símbolos franquistas y falangistas.

Junto a ello, el Consultorio de Igualdad ha criticado el silencio por parte del Ayuntamiento de Egüés, ante estos hechos ocurridos en septiembre.