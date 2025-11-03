Navarra
Denuncian una agresión fascista y LGTBIfóbica grupal en las fiestas de Gorráiz

Según ha denunciado el Consultorio de Igualdad Berhezi los agresores portaban símbolos franquistas y falangistas. Además, el Consultorio ha criticado el silencio por parte del Ayuntamiento de Egüés, ante unos hechos ocurridos en septiembre.

Euskaraz irakurri: Taldean egindako eraso faxista eta LGTBIfobiko bat salatu dute Gorraitzeko jaietan
author image

EITB

Última actualización

El Consultorio de Igualdad Berhezi ha denunciado una agresión fascista y LGTBIfóbica realizada por un grupo de personas en las fiestas de Gorráiz (Navarra), el pasado mes de septiembre.

Tal y como explica el Consultorio, dos personas se encontraban trabajando en el centro de acogida feminista cuando sufrieron la agresión.

Además, Berhezi ha precisado que los asaltantes portaban símbolos franquistas y falangistas.

Junto a ello, el Consultorio de Igualdad ha criticado el silencio por parte del Ayuntamiento de Egüés, ante estos hechos ocurridos en septiembre.

Egüés Pamplona LGTBI Sociedad Navarra

