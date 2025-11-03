Nafarroa
Taldean egindako eraso faxista eta LGTBIfobiko bat salatu dute Gorraitzeko jaietan

Berhezi Berdintasun Kontsultorioak azaldu duenez, taldeak ikur frankistak eta falangistak zeramatzan. Bestalde, Kontsultorioak Eguesibko Udalaren isiltasuna kritikatu du, irailean gertatutako erasoaren aurrean.

EITB

Azken eguneratzea

Berhezi Berdintasun Kontsultorioak taldean egindako eraso faxista eta LGTBIfobikoa salatu du, Gorraitzeko jaietan (Nafarroa).

Kontsultorioak azaldutakoaren arabera, bi langile harrera gune feministan lanean ari ziren erasoa jasan zutenean.

Gainera, Berhezik zehaztu du erasotzaileek ikur frankistak eta falangistak zeramatzatela.

Horrekin batera, Berdintasun Kontsultorioak kritikatu du Eguesibarko Udala irailean izandako erasoaren aurrean isilean mantendu dela.

Eguesibar Iruñea LGTBI Gizartea Nafarroa

