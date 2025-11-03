ESTAFA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenidas diez personas de una banda criminal asentada en Bilbao por estafar 300.000 euros en la compraventa de mercancía

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a estafar a empresas mediante justificantes bancarios falsificados. En el operativo, desarrollado en el marco de la operación Vencal, se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del año pasado en 18 provincias del Estado.
Euskaraz irakurri: Bilbon finkatutako talde kriminal bateko hamar pertsona atxilotu dituzte, salgaien salerosketan 300.000 euroko iruzurra egiteagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Diez personas han sido detenidas y otras seis están siendo investigadas como presuntas integrantes de una banda criminal asentada en Bilbao que ha estafado cerca de 300.000 euros a través de operaciones de compraventa de mercancía al por mayor.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación, bautizada como Vencal, ha permitido esclarecer un total de 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias de España. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite, en la que el sospechoso residía en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga. Poco después, una segunda estafa con características similares apuntó al mismo entorno.

Los agentes constataron que los autores utilizaban justificantes bancarios falsificados para acreditar pagos inexistentes. Tras recoger la mercancía, cortaban toda comunicación con los vendedores antes de que estos confirmaran el ingreso. Para cometer las estafas, se valían de tarjetas de prepago a nombre de terceras personas, vehículos de alquiler o transportistas a los que también engañaban, ya que solo les abonaban una pequeña señal del pago acordado.

La organización planificaba rutas por distintas provincias para realizar varios fraudes consecutivos y trasladaba posteriormente todo el género hasta Bilbao. Entre los productos adquiridos fraudulentamente se encuentran alimentos perecederos (como aceite, embutidos, jamones, pescado, queso o conservas), además de patinetes eléctricos, placas de PVC y hasta once perros.

Las detenciones e investigaciones se han desarrollado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. Las 39 estafas esclarecidas afectan a empresas de 18 provincias, entre ellas Barcelona, Málaga, Badajoz, Granada, Navarra, Valencia o La Rioja.

Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La Diputación Foral de Álava inicia un expediente sancionador contra la asociación que organiza los campamentos de Bernedo

La institución foral ha incoado expediente sancionador contra Sarrea Euskal Udaleku Elkartea tras evidenciarse "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa: no informar previamente de la actividad al departamento competente y no facilitar la documentación que le fue requerida. Hasta el momento, se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en estas colonias.

Euskal Herriko Saharar diasporak Marokoren autonomia eskaintza gaitzestu du
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La diáspora saharaui del País Vasco muestra su rechazo ante el plan de autonomía marroquí

La diáspora saharaui en Euskal Herria se ha concentrado hoy en Vitoria-Gasteiz, para mostrar su rechazo ante el plan de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Los saharauis han recordado que el Estado español es el responsable del "abandono de su pueblo", y han exigido al Gobierno de España que rechace públicamente el plan de autonomía para así realizar un referéndum de independencia.
Cargar más
Publicidad
X