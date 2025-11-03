Detenidas diez personas de una banda criminal asentada en Bilbao por estafar 300.000 euros en la compraventa de mercancía
Diez personas han sido detenidas y otras seis están siendo investigadas como presuntas integrantes de una banda criminal asentada en Bilbao que ha estafado cerca de 300.000 euros a través de operaciones de compraventa de mercancía al por mayor.
Según ha informado la Guardia Civil, la operación, bautizada como Vencal, ha permitido esclarecer un total de 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias de España. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite, en la que el sospechoso residía en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga. Poco después, una segunda estafa con características similares apuntó al mismo entorno.
Los agentes constataron que los autores utilizaban justificantes bancarios falsificados para acreditar pagos inexistentes. Tras recoger la mercancía, cortaban toda comunicación con los vendedores antes de que estos confirmaran el ingreso. Para cometer las estafas, se valían de tarjetas de prepago a nombre de terceras personas, vehículos de alquiler o transportistas a los que también engañaban, ya que solo les abonaban una pequeña señal del pago acordado.
La organización planificaba rutas por distintas provincias para realizar varios fraudes consecutivos y trasladaba posteriormente todo el género hasta Bilbao. Entre los productos adquiridos fraudulentamente se encuentran alimentos perecederos (como aceite, embutidos, jamones, pescado, queso o conservas), además de patinetes eléctricos, placas de PVC y hasta once perros.
Las detenciones e investigaciones se han desarrollado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. Las 39 estafas esclarecidas afectan a empresas de 18 provincias, entre ellas Barcelona, Málaga, Badajoz, Granada, Navarra, Valencia o La Rioja.
