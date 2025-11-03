IRUZURRA
Talde kriminal bateko hamar pertsona atxilotu dituzte Bilbon, salgaien salerosketan 300.000 euroko iruzurra egiteagatik

Guardia Zibilak faltsututako banku-egiaztagirien bidez enpresei iruzur egiten zien talde bat desegin du. 'Vencal' operazioaren barruan egindako operatiboan, iazko apiriletik Estatuko 18 probintziatan egindako 39 delitu argitu dira.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamar pertsona atxilotu dituzte eta sei ikertzen ari dira, Bilbon, kokatutako talde kriminal bateko kideak direlakoan. Talde horrek 300.000 euroko iruzurra egin du salgaien salerosketan.

Guardia Zibilak jakitera eman duenez, 'Vencal' izeneko operazioari esker, joan den urteko apiriletik Espainiako 18 probintziatan egindako 39 delitu-egitate argitu ahal izan dira. Ikerketa hasi zen: Bilboko Otxarkoaga auzoan bizi zen susmagarria eta 120 olio-bidoi salerosten iruzur egiteagatik salaketa jarri zioten. Handik gutxira, antzeko ezaugarriak zituen beste iruzur baten gaineko ikerketak haren ingurura jo zuen.

Agenteek egiaztatu zuten egileek faltsututako banku-egiaztagiriak erabiltzen zituztela existitzen ez ziren ordainketak egiteko. Salgaiak jaso ondoren, saltzaileekin zuten komunikazioa eten egiten zuten, ordainketa eginda zegoela baieztatu baino lehen. Iruzurrak egiteko, hirugarrenen, alokairu-ibilgailuen edo garraiolarien izenean aurrez ordaintzeko txartelak erabiltzen zituzten, eta horiek ere engainatu egiten zituzten, adostutako ordainketaren seinale txiki bat baino ez baitzieten ordaintzen.

Erakundeak ibilbideak planifikatzen zituen, hainbat probintziatan zehar, iruzurrak elkarren segidan egiteko, eta, ondoren, salgai guztiak Bilboraino eramaten zituzten. Iruzur bidez erositako produktuen artean, elikagai galkorrak (olioa, hestebeteak, urdaiazpikoak, arraina, gazta) kontserbak, patinete elektrikoak, PVC plakak eta hamaika txakur daude.

Atxiloketak eta ikerketak Bizkaian, Leonen, Zaragozan, Avilan eta Araban egin dituzte, eta 18 probintziatako enpresari kalte egin diete argitu dituzten 39 iruzurrek, besteak beste, Bartzelona, Malaga, Badajoz, Granada, Nafarroa, Valentzia eta Errioxan.

Bilbo Gizartea

