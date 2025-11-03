Ingresa en prisión el detenido por agredir sexualmente a una menor en Sarriguren

La juez ha decretado este lunes el ingreso en prisión de la persona detenido por agredir sexualmente a una menor de 14 años en Sarriguren (Navarra). El supuesto agresor ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La resolución judicial considera que existe riesgo de fuga, por la alta pena que se contempla para este tipo de delitos, entre 8 y 12 años de prisión, y por la falta de arraigo del imputado en situación irregular.

Según consta en el auto, tanto el acusado como la víctima habían estado consumiendo bebidas alcohólicas durante el pasado día 1, en el domicilio en el que convivían. Posteriormente, él comenzó, supuestamente, a realizar tocamientos íntimos a la menor, para posteriormente violarla.

Al parecer, el investigado era conocedor de que la perjudicada era una persona menor, puesto que se conocían previamente y compartían vivienda familiar.

El imputado, que solo ha contestado a preguntas de su letrado, ha manifestado que la relación sexual fue consentida, frente a la negativa de la víctima. Esta asegura haberse realizado a la fuerza y en contra de su voluntad.

Además, el testigo que denunció los hechos a las autoridades policiales ha asegurado que la menor acudió a su domicilio en busca de ayuda.

Tras la declaración del acusado, la fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de agresión sexual con penetración a una menor de 16 años.