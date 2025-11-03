Nafarroa
Sarrigurenen atxilotutako gizona espetxeratu dute, adingabe bati sexu-erasoa egiteagatik

Fiskaltzak behin-behineko espetxeratzea eskatu du, komunikatua eta fidantzarik gabea, 16 urteko adingabe bati penetrazioarekin egindako sexu-eraso (bortxaketa) delitu batengatik.

Agentziak | EITB

Espetxeratu dute Sarrigurenen (Nafarroa) 14 urteko adingabe bati sexu-erasoa egiteagatik atxilotutako gizona. Erasotzaileak behin-behineko espetxeratzea jaso du, komunikatuta eta fidantzarik gabekoa.

Ebazpen judizialak zehaztutakoaren arabera, ihes egiteko arriskua aurreikusten dute; hain zuzen, horrelako delituetan aurreikusten den zigor handiagatik, 8 eta 12 urte bitarteko espetxealdia, eta inputatuak duen egoera irregularragatik.

Dirudienez, akusatua eta biktima alkohola edaten izan ziren euren etxebizitzan, hilaren 1ean. Momentu hartan, ustez, erasotzaileak ukituak egiten hasi zitzaion adingabeari eta, ondoren, bortxatu egin zuen.

Antza denez, ikertuak aldez aurretik bazekien kaltetua adingabea zela, familiaren etxebizitza partekatzen baitzutelako, eta, beraz, elkar ezagutzen zuten.

Inputatuak adierazi du sexu harreman onartua izan zela, abokatuaren galderei baino ez erantzunez. Biktimak, ordea, indarrez egindako bortxaketa izan zela azaldu du, bere nahiaren aurkakoa.

Bestalde, polizia deitu zuen lekukoak ziurtatu du adingabea bere etxera joan zela laguntza eske.

Akusatuaren deklarazioarekin, fiskaltzak behin-behineko espetxeratzea eskatu du, komunikatuta eta fidantzarik gabekoa, 16 urteko adingabe bati penetrazioarekin egindako sexu-eraso (bortxaketa) delitu batengatik.

