Los bancos de alimentos realizarán este fin de semana la "gran campaña de recogida"
El objetivo de los bancos de alimentos es llenar los almacenes que están casi vacíos de alimentos y otros productos para ayudar a las familias que más lo necesitan. Este año, además de las donaciones, se han solicitado voluntarios para trabajar.
Los bancos de alimentos vuelven a hacer un llamamiento a la solidaridad de los ciudadanos. Los días 7 y 8 de noviembre, este viernes y sábado, realizarán la "gran recogida" de otoño en los supermercados, con el objetivo de los almacenes de alimentos y otros productos. En esta ocasión, además, han pedido voluntarios para las jornadas del fin de semana.
Los últimos años, la gran recogida solía tener lugar a finales de noviembre, pero en esta ocasión han adelantado las jornadas de solidaridad porque la necesidad apremia. Este año los bancos de la Comunidad Autónoma Vasca han atendido a cerca de 70.000 personas.
El aumento del precio de la cesta de la compra influye en la cantidad recogida. Los vascos y las vascas donaron cerca de tonelada y media el año pasado, y, aunque sea una cantidad importante, a mediados de marzo los almacenes ya notaban la falta de alimentos. Asimismo, las expectativas para 2026 son "complicadas", por lo que han reiterado su llamamiento a la solidaridad.
De cara al fin de semana, explican que necesitan principalmente productos de higiene femenina y alimentos secos, como aceite de girasol, arroz y conservas de tomate.
Hay dos formas de hacer las donaciones. Por un lado, se pueden entregar productos que tengan una larga fecha de caducidad en los puntos que se instalarán en los supermercados. Por el otro, también existe la posibilidad de comprar bonos. Con ese dinero los responsables de los bancos compran lo que necesitan cuando lo necesitan.
En esta ocasión, además de donaciones, el Banco de Alimentos de Bizkaia ha hecho un llamamiento porque se necesitan unos 5.000 voluntarios que trabajen durante el fin de semana y ha publicado la información para inscribirse en su página web.
