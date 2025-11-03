Metro Bilbao cumple 30 años convertido en el medio de transporte más utilizado en Bizkaia y lo celebra con una agenda repleta de actividades pensadas para agradecer la confianza de las miles de personas que lo utilizan a diario.

La estación de Sarriko ha sido el escenario del acto de presentación, en el que han participado la diputada general y presidenta de Metro Bilbao, Elixabete Etxanobe, y el director gerente, Eneko Arruebarrena.

Desde su inauguración el 11 de noviembre de 1995, el suburbano ha transportado más de 2281 millones de viajeros y recorrido 123 millones de kilómetros —el equivalente a un viaje de ida y vuelta a Marte—, consolidándose como “el corazón del transporte público de Bizkaia”.

Etxanobe ha subrayado la “visión y valentía” de quienes impulsaron el proyecto hace tres décadas y ha recordado que el metro afronta una nueva etapa de modernización:

“A finales de este año contaremos con el documento técnico que definirá la segunda generación de trenes. Será entonces cuando convoquemos al consejo del Consorcio de Transportes de Bizkaia para licitar el concurso de renovación”, ha avanzado.

La inversión prevista se situará entre 700 y 800 millones de euros, de los cuales la Diputación Foral de Bizkaia asumirá la mitad.