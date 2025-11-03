Un tren navideño, una carrera nocturna y un campeonato de futbolín: así celebra Metro Bilbao sus 30 años
El suburbano vizcaíno conmemora tres décadas de servicio con conciertos, sorteos y decoraciones especiales, además de citas como el ‘Gabonetako trena’, el campeonato de futbolín o la carrera nocturna Underrun.
Metro Bilbao cumple 30 años convertido en el medio de transporte más utilizado en Bizkaia y lo celebra con una agenda repleta de actividades pensadas para agradecer la confianza de las miles de personas que lo utilizan a diario.
La estación de Sarriko ha sido el escenario del acto de presentación, en el que han participado la diputada general y presidenta de Metro Bilbao, Elixabete Etxanobe, y el director gerente, Eneko Arruebarrena.
Desde su inauguración el 11 de noviembre de 1995, el suburbano ha transportado más de 2281 millones de viajeros y recorrido 123 millones de kilómetros —el equivalente a un viaje de ida y vuelta a Marte—, consolidándose como “el corazón del transporte público de Bizkaia”.
Etxanobe ha subrayado la “visión y valentía” de quienes impulsaron el proyecto hace tres décadas y ha recordado que el metro afronta una nueva etapa de modernización:
“A finales de este año contaremos con el documento técnico que definirá la segunda generación de trenes. Será entonces cuando convoquemos al consejo del Consorcio de Transportes de Bizkaia para licitar el concurso de renovación”, ha avanzado.
La inversión prevista se situará entre 700 y 800 millones de euros, de los cuales la Diputación Foral de Bizkaia asumirá la mitad.
Arruebarrena
“Queremos agradecer la confianza que miles de personas depositan en Metro Bilbao cada día"
Un año de celebraciones en marcha
Más allá de los anuncios institucionales, Metro Bilbao quiere compartir su aniversario con la ciudadanía a través de una programación que se extenderá durante todo un año.
“Queremos que esta celebración sea un reconocimiento a la confianza que la gente deposita en nosotros día a día”, ha destacado Arruebarrena.
Entre los aactos más esperados destacan:
- ‘Gabonetako trena’, un viaje mágico pensado para el público infantil que se celebrará el 22 de diciembre, acompañado de decoraciones navideñas en las estaciones.
- La carrera nocturna “Underrun”, que celebrará una nueva edición con dos recorridos diferentes en la noche del 29 al 30 de marzo de 2026.
- El campeonato de futbolín de Ansio, previsto para los días 30 y 31 de enero de 2026, en el que la clientela podrá competir en un ambiente festivo.
A estos eventos se sumarán otras iniciativas como el reparto de regalos y actuaciones musicales el 11 de noviembre, la publicación del libro conmemorativo “Hurrengo geltokia…” o la conferencia internacional sobre transporte público y sostenibilidad que se celebrará en el Palacio Euskalduna del 1 al 3 de diciembre.
“Este aniversario es una oportunidad para mirar al futuro con ilusión, más innovación y más sostenibilidad, pero también para celebrar el presente con todas las personas que hacen posible Metro Bilbao cada día”, ha concluido Arruebarrena.
