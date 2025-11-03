30 urte

Gabonetako trena, gaueko lasterketa eta mahai-futbol txapelketa: Bilboko metroak 30 urte bete ditu, eta ospatzen dabil

Bilboko metroak hiru hamarkada beteko ditu aurten, eta kontzertuak, zozketak eta dekorazio bereziak egingo ditu, baita Gabonetako trena, futbolin-txapelketa eta Underrun gaueko lasterketa ere.

GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
EITB

Azken eguneratzea

Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Gaur egun, Bizkaian gehien erabiltzen den garraiobidea da, eta egunero erabiltzen duten milaka lagunen konfiantza eskertzeko pentsatutako jardueraz betetako agenda batekin ospatuko du.

Sarrikoko geltokian egin dute aurkezpen-ekitaldia, eta bertan izan dira Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia eta Eneko Arruebarrena Metro Bilbaoren zuzendari kudeatzailea.

1995eko azaroaren 11n inauguratu zenetik, 2.281 milioi bidaiariri baino gehiagori lagundu die, eta 123 milioi kilometro egin ditu. “Bizkaiko garraio publikoaren bihotza bihurtu da” esan du zuzendariak.

Duela hiru hamarkada proiektua bultzatu zutenen “ikuspegia eta ausardia” txalotu ditu Etxanobek, eta metroak modernizazio garai berri bati aurre egiten diola gogorarazi du:

“Urte honen amaieran trenen bigarren belaunaldia definituko duen dokumentu teknikoa izango dugu. Orduan deituko dugu Bizkaiko Garraio Partzuergoaren kontseilua berritze-lehiaketa lizitatzeko”, aurreratu du.

Aurreikusitako inbertsioa 700 eta 800 milioi euro artekoa da, eta horren erdia Bizkaiko Foru Aldundiak hartuko du bere gain.

Arruebarrena

"Milaka pertsonak egunero Metro Bilbaon jartzen duten konfiantza eskertu nahi dugu"

Ospakizunez beteriko urtea dator

Metro Bilbaok urteurrena herritarren ondoan ospatu nahi du, urtebete luzatuko den programazioaren bidez.

“Ospakizuna egunez egun jendeak gugan jartzen duen konfiantzaren aitortza izatea nahi dugu”, nabarmendu du Arruebarrenak.

Gehien espero diren ekitaldien artean, hauek nabarmentzen dira:

  • Gabonetako trena, haurrek goza dezaten pentsatutako bidaia magikoa. Abenduaren 22an egingo da, eta geltokietan gabonetako dekorazioa jarriko da.
  • Underrun gaueko lasterketa, 2026ko martxoaren 29tik 30erako gauean, bi ibilbide izango dituena.
  • Ansioko futbolin txapelketa2026ko urtarrilaren 30 eta 31rako aurreikusia, erabiltzaileak jai giroan lehiatu daitezen.

Ekitaldi horiez gain, hainbat ekimen izango dira, hala nola opari-banaketa eta musika-emanaldiak azaroaren 11n, “Hurrengo geltokia…” oroitzapenezko liburuaren argitalpena, eta abenduaren 1etik 3ra Euskalduna Jauregian egingo den garraio publikoari eta iraunkortasunari buruzko nazioarteko konferentzia.

“Urtemuga hau etorkizunari ilusioz, berrikuntzaz eta jasangarritasunez begiratzeko aukera da, baina baita Metro Bilbao egunero posible egiten duten pertsona guztiekin oraina ospatzeko aukera ere”, amaitu du Arruebarrenak.

