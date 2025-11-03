TRANSPORTE PÚBLICO
Una mujer da a luz en la estación de metro de San Ignazio en Bilbao

La mujer, acompañada de su marido, se encontraba en la estación de Lutxana cuando varios pasajeros alertaron de que había roto aguas, en busca de un médico entre los vagones.
Euskaraz irakurri: Emakume bat erditu da Bilboko San Ignazio metro geltokian
Agencias | EITB

Una mujer ha roto aguas en el Metro de Bilbao y ha dado a luz a una niña sobre las 9:30 horas de esta mañana en la estación de San Ignacio.

El director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, ha informado del nacimiento de la bebé durante la presentación de los actos conmemorativos al 30 aniversario de Metro Bilbao.

La mujer, acompañada de su marido, se encontraba en la estación de Lutxana cuando varios pasajeros alertaron de que había roto aguas, en busca de un médico entre los vagones.

En ese momento, una usuaria ha acompañado a la mujer mientras la unidad médica llegaba a la estación de San Ignacio, donde la esperaban profesionales de Metro Bilbao acompañados de técnicos en emergencias sanitarias.

Se trata de la segunda vez que un bebé nace en las instalaciones del Metro de Bilbao, después de que el 12 de julio de 2009 una niña llamada Eneritz llegara al mundo en uno de los bancos de los andenes de la estación de Bagatza, en Barakaldo.

X