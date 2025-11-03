GARRAIO PUBLIKOA
Emakume bat San Ignazioko metro geltokian erditu da, Bilbon

Emakumea, senarrarekin batera, Lutxanako geltokian zegoen, eta zenbait bidaiarik ohartarazi dute urak egin dituela, eta, bagoirik bagoira, mediku bila aritu dira.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emakume batek urak egin eta haurra izan du Bilboko metroan, gaur goizeko 09:30ak aldera, San Ingnazioko geltokian.

Metroaren zuzendari gerenteak, Eneko Arruebarrenak, haurtxoaren jaiotzaren berri eman du Bilboko metroaren 30. urteurrena ospatzeko ekitaldien aurkezpenean.

Emakumea, senarrarekin batera, Lutxanako geltokian zegoen, eta zenbait bidaiarik ohartarazi dute urak bota dituela, eta bagoirik bagoira, mediku bila hasi dira.

Une horretan, erabiltzaile batek emakumeari lagundu dio, unitate medikoa San Ignazioko geltokira iritsi bitartean. Metroko langileak zain zeuden, osasun-larrialdietako teknikariekin batera.

Bilboko metroan haur bat jaiotzen den bigarren aldia da, 2009ko uztailaren 12an Eneritz izeneko neskato bat Barakaldoko Bagatza geltokiko nasetako banku batean jaio baitzen.

