Emakume bat San Ignazioko metro geltokian erditu da, Bilbon
Emakumea, senarrarekin batera, Lutxanako geltokian zegoen, eta zenbait bidaiarik ohartarazi dute urak egin dituela, eta, bagoirik bagoira, mediku bila aritu dira.
Emakume batek urak egin eta haurra izan du Bilboko metroan, gaur goizeko 09:30ak aldera, San Ingnazioko geltokian.
Metroaren zuzendari gerenteak, Eneko Arruebarrenak, haurtxoaren jaiotzaren berri eman du Bilboko metroaren 30. urteurrena ospatzeko ekitaldien aurkezpenean.
Emakumea, senarrarekin batera, Lutxanako geltokian zegoen, eta zenbait bidaiarik ohartarazi dute urak bota dituela, eta bagoirik bagoira, mediku bila hasi dira.
Une horretan, erabiltzaile batek emakumeari lagundu dio, unitate medikoa San Ignazioko geltokira iritsi bitartean. Metroko langileak zain zeuden, osasun-larrialdietako teknikariekin batera.
Bilboko metroan haur bat jaiotzen den bigarren aldia da, 2009ko uztailaren 12an Eneritz izeneko neskato bat Barakaldoko Bagatza geltokiko nasetako banku batean jaio baitzen.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Huelvan bikotekide ohia hiltzea leporatuta
47 urteko emakumezko biktimaren lankideek horren gorpua aurkitu zuten, indarkeria zantzuekin, lan egiten zuen eta bizi zen nekazaritza-lursailean bertan. Emakumearen alabak joan den astean Guardia Zibilari jakinarazi zionez, atxilotuak ama mehatxatu egin zuen, beste pertsona batekin ezkonduko zela iragarri ondoren.
Gabonetako trena, gaueko lasterketa eta mahai-futbol txapelketa: horrela ospatuko ditu Metro Bilbaok bere 30 urteak
Bilboko metroak hiru hamarkada beteko ditu aurten, eta kontzertuak, zozketak eta dekorazio bereziak eskainiko ditu, baita ‘Gabonetako trena’, futbolin txapelketa eta Underrun gaueko lasterketa ere.
Bernedoko kanpalekuak antolatzen dituen elkartearen aurkako zehapen-espedientea abiatu du Arabako Aldundiak
Sarrea Euskal Udaleku Elkartearen aurkako zehapen-espedientea ireki du Aldundiak, araudiaren "bi betebehar ez betetzea" leporatuta: eskumena duen departamentuari jardueraren berri ez ematea eta eskatutako dokumentazioa Aldundiari ez helaraztea. Orain arte, 21 salaketa aurkeztu dira udaleku horietan parte hartu zuten adingaberen familien partetik, sexu-erasoa eta exhibizionismoa delituengatik.
Talde kriminal bateko hamar pertsona atxilotu dituzte Bilbon, salgaien salerosketan 300.000 euroko iruzurra egiteagatik
Guardia Zibilak faltsututako banku-egiaztagirien bidez enpresei iruzur egiten zien talde bat desegin du. 'Vencal' operazioaren barruan egindako operatiboan, iazko apiriletik Estatuko 18 probintziatan egindako 39 delitu argitu dira.
Gaueko zaintza-patruilak antolatzea pentsatzen ari dira Lemoan, azken hilabeteetako lapurretak direla eta
Azken bi hilabeteetan, kristalak puskatu eta 43 autotan lapurtu dute herriko hainbat puntutan. Ertzaintzak bi pertsona atxilotu ditu dagoeneko, eta beste bat ikertzen ari da.
Lehen aldiz ikusi dute ibis eremita hegaztia Nafarroan
"Giselbert 916" izena duen hegazti-alea bere espezieko lehena da eskualdean, eta Eremita Proiektuari esker dokumentatutako migrazio-ibilbide baten barruan kokatzen da.
Euskal Herriko saharar diasporak bere gaitzespena adierazi du Marokoko autonomia planaren aurrean
Euskal Herriko saharar diasporak elkarretaratzea egin du gaur Gasteizen, Mendebaldeko Sahararen autonomia plana gaitzetsi, eta Marokoren subiranotasunaren pean jarriko lukeen plana errefusatzeko. Sahararren hitzetan, Espainiako Estatua da "gure lurra abandonatu behar izatearen erantzulea", eta, hori dela eta, Espainiako Gobernuari exijitu diote autonomia plana publikoki baztertzeko, independentzia erreferenduma bat egin ahal izateko.
Argentina euskal giroan murgildu da: 2025eko Euskal Aste Nazionala hartu du Tandilek
Hiria Argentinako euskal diasporaren topagune bihurtu da. Dantza, herri kirol eta kalejira artean, mila lagun baino gehiago bildu dira euskal kultura aldarrikatzeko.
AP-8ko sarbidea bost gauez itxiko dute Zarautzen, ordainlekuetan lanak egiteko
Mozketak astelehenetik ostiralera egingo dira, 22:00etatik 06:00etara.