El Gobierno Vasco endurece las medidas preventivas para evitar la propagación de la Dermatosis Nodular
A las medidas adoptadas el mes pasado se les sumarán dos nuevas disposiciones. Así, se establece que el ganado vacuno procedente de explotaciones de fuera de la CAV deberá permanecer bajo la supervisión de veterinarios oficiales durante un periodo de 21 días tras su llegada.
El Gobierno Vasco ha endurecido las medidas para frenar la propagación de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNK). El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha derogado la orden del 24 de octubre y aprobado una nueva con disposiciones más estrictas, en la que se precisa que la norma anterior contenía “algunas imprecisiones de carácter técnico". "Por seguridad jurídica, es necesario dejar sin efecto la citada orden y dictar un nuevo acto que contenga las medidas cautelares frente a la enfermedad", añade el nuevo texto.
A las medidas aplicadas el mes pasado, se les sumarán otras dos disposiciones: por un lado, el ganado vacuno incorporado en toda explotación (a excepción de los mataderos), que procedan de explotaciones localizadas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, independientemente del motivo del traslado y de su origen y destino, deberá ser sometido a una vigilancia veterinaria oficial de una duración mínima de 21 días naturales desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en Euskadi.
Por otro lado, quedarán cautelarmente inmovilizadas durante el citado plazo las explotaciones que incorporen animales procedentes de los territorios declarados como zona restringida por Dermatosis Nodular Contagiosa. Esta inmovilización afectará a la totalidad de los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los animales objeto del movimiento de entrada.
El Gobierno Vasco acordó el pasado 23 de octubre "la suspensión temporal de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas (excepto perros y gatos) como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre", fecha que podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad.
En Navarra e Iparralde también permanecen suspendidas temporalmente las ferias de ganado ante la dermatosis nodular.
La DNC es una enfermedad vírica transmitida por insectos, que no afecta al ser humano, pero que obliga al sacrificio de toda la explotación en caso de detectarse un solo ejemplar infectado.
