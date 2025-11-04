DERMATOSI NODULARRA
Dermatosi Nodular Kutsakorra gaitza zabaltzea eragozteko neurriak zorroztu ditu Jaurlaritzak

Joan den hilean hartutako neurriei, beste bi gehituko zaizkie. Besteak beste, EAEra beste toki batzuetako ustiategietako behi-aziendak iristen direnean, albaitari ofizialen zaintzapean egongo dira 21 egunez.
Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) gaitza zabaltzea eragozteko neurriak zorroztu egin ditu Eusko Jaurlaritzak. Hala, urriaren 24ko agindua baliogabetu, eta neurri zorrotzagoak biltzen dituen beste bat onartu du Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak. Aginduan bertan zehaztu dutenez, "zehazgabetasun tekniko batzuk atzeman" dituzte lehen aginduan, eta "segurtasun juridikoagatik", testua berritzea erabaki da.

Joan den hilean ezarritako neurriei, beste bi gehituko zaizkie: batetik, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dauden ustiategietako behi-aziendak, lekualdaketaren arrazoia eta jatorria zein helmuga edozein direla ere, albaitari ofizialen zaintzapean egongo dira 21 egunez, ustiategira iristen diren egunetik aurrera.

Bestetik, neurriaren arabera, aipatutako epe horretan kautelaz inmobilizatuta geldituko dira Dermatosi Nodular Kutsakorragatik gune mugatutzat jotako lurraldeetatik animaliak ekartzen dituzten ustiategiak. Lekualdatutako animaliak sartzen diren egunean ustiategian dauden behi-azienda guztiei eragingo die inmobilizazioak.

Jaurlaritzak joan den urriaren 23an erabaki zuen era guztietako abere eta ganadu feriak edo ekitaldiak debekatzea, prebentzio neurri gisa. Gutxienez, azaroaren 30era arte egongo da indarrean debekua, eta egoeraren bilakaeraren arabera erabakiko dute denboran luzatzea edo ez. 

Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere, aldi baterako debekatuta daude ganadu azokak eta lehiaketak.  

DNK gaixotasun ez-zoonosikoa da; hau da, gizakiak ez dira kutsatzen ez animaliekin kontaktuan egoteagatik, ezta animalietatik eratorritako produktuak kontsumitzeagatik ere.

