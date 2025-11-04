Este martes comienza el juicio contra el presidente de DYA Bizkaia por supuesta apropiación de 4,75 millones de euros
El expresidente de la DYA de Bizkaia, Fernando Izaguirre, que desarrolló diversos cargos en la ONG entre 2006 y 2021, será juzgado a partir de este martes en la Audiencia Provincial de Bizkaia por supuesta apropiación de 4,75 millones de euros de la ONG. La Fiscalía, que le acusa de estafa, solicita para él 7 años de prisión.
El procesado tuvo que dimitir como director de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, cargo que ostentó posteriormente, tras conocerse que había una investigación judicial contra él.
El caso comenzó con la querella que presentó contra él la DYA Bizkaia al detectar irregularidades en las cuentas durante la etapa en la que Izagirre presidió la entidad, entre 2016 y 2021. Cuando este abandonó la presidencia, la nueva junta directiva encargó una auditoria interna, que detectó "irregularidades" en la situación financiera y operaciones supuestamente anómalas.
El juicio por presunta estafa, en el que habrá un segundo acusado, comenzará este martes a las 09:30 horas en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia y continuará el miércoles.
