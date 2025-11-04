EPAIKETA
Gaur hasiko da Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa, 4,75 milioi euro bereganatzea leporatuta

Fiskaltzak 7 urteko espetxe zigorra eskatu du Fernando Izaguirrerentzat.

DYAren ibilgailu bat, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fernando Izaguirre Bizkaiko DYAko presidente ohia epaitzen hasiko dira astearte honetan, gobernuz kanpoko erakundearenak ziren 4,75 milioi euro bereganatzea leporatuta. Fiskaltzak 7 urteko kartzela zigorra eskatu du akusatu nagusiarentzat, iruzurra egotzita. 

Epaiketa 09:30ean hasiko da Bizkaiko Lurralde Auzitegian.

Izaguirrek ibilbide luzea egin zuen Bizkaiko DYAn, eta 2016tik 2021era presidente izan zen

Ondoren sartu zen zuzendaritza berriak barne auditoria bat agindu zuen eta irregulartasunak antzeman zituen diru kontuetan. Hori dela eta, Izaguirreren kontrako kereila aurkeztu zuen. 

2022an kasua lehertu zenean Eusko Jaurlaritzako Larrialdi eta Meteorologia zuzendaria zen eta dimisioa aurkeztu zuen. 

 

 

