Día contra el acoso escolar
La IA, nueva arma para el bullyng: “Tenemos que educar también en educación digital"

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: IA, bullyng arma berria: "Hezkuntza digitalean ere hezi behar dugu"
author image

Ane Santesteban | EITB

Última actualización

En el último año han crecido los casos de ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial para llevarlos a cabo, según varios estudios.  La IA se utiliza principalmente para crear videos falsos a partir de la manipulación de una foto, video o audio de un compañero/a, y se difunden a través de las redes sociales. Mikel Cerezo, educador social y experto en adicciones señala que ahora la difusión puede ser "mucho mayor que hace unos años", que las consecuencias pueden ser devastadoras. 

