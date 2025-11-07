Albaola
Emocionante botadura de la nao San Juan en Pasaia

San Juan ontzia itsasoan
18:00 - 20:00
La nao San Juan. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: San Juan ontziaren uretaratze hunkigarria Pasaian

Última actualización

Después de ser bautizada con sidra, la nao San Juan navega ya en aguas de la bahía de Pasaia. Autoridades y centenares de curiosos no han querido perderse el histórico momento.

Pasaia Gipuzkoa Sociedad

