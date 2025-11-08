El viento del sur secará el ambiente este domingo
Las temperaturas mínimas descenderán, pero las máximas, subirán. En la costa habrá avisos amarillos por la fuerza de las olas.
El ambiente húmedo de los últimos días llegará a su fin el domingo, con la llegada del viento sur.
Comenzamos el sábado con el cielo cubierto y lluvia, sobre todo en el norte. En la mitad sur, se producirán algunos chubascos débiles y ocasionales que irán remitiendo durante la tarde y se irán abriendo claros. También por la tarde irá remitiendo en el oeste y la lluvia se restringirá al litoral y al nordeste de Gipuzkoa y Lapurdi. El viento soplará del oeste, con toques del noroeste, y será algo desapacible en zonas expuestas. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 12 y los 16 ºC.
Tiempo estable y agradable el domingo. Cesará la lluvia, tan solo podría llover de madrugada en el nordeste y de forma aislada. El viento también amainará y pasará a soplar flojo del sur. Dejando al margen las nieblas de primeras horas, la nubosidad será escasa durante la mañana y aumentará durante la tarde con nubes medias y altas. Las temperaturas serán frías a primera hora y no se descartan heladas en puntos de Álava y de Navarra, mientras que las temperaturas máximas subirán respecto al sábado.
El lunes la nubosidad estará algo más presente, serán en su mayor parte nubes de tipo medio y alto que apenas dejarán lluvia, si acaso alguna gota despistada. El viento soplará flojo, variable durante la tarde y de componente sur el resto del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios.
El martes subirán aún más las temperaturas y se espera un día soleado, al igual que el miércoles.
Te puede interesar
Canadá celebra emocionada la botadura de la nao San Juan
En la localidad canadiense de Red Bay se ha celebrado entre aplausos la botadura del buque San Juan. Los vecinos de la localidad se han reunido para seguir la retransmisión en directo de la botadura. Y es que, la nave fue localizada en las aguas de este pueblo pesquero en 1976.
Salud insiste en llamar a vacunarse contra la gripe a menores de 60, en especial a niños
Esta semana ha habido 889 casos de gripe, de los que han acabado en ingreso hospitalario solo el 6,2 %, frente al porcentaje del 10 % de la pasada semana. Esta bajada refleja que la vacunación puede rebajar los casos graves.
Detenidas cinco personas, dos de ellas en Navarra, por traficar con una menor y obligarla a contraer matrimonio
La chica de 14 años fue trasladada desde la Ribera de Navarra a Cataluña, donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado. A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos.
La rotura de una tubería provoca problemas de abastecimiento de agua en la Margen Izquierda
La avería ya ha sido reparada, pero avisan de que el agua puede salir turbia por momentos, por lo que recomiendan no consumirla hasta nuevo aviso.
La nao San Juan emerge en la bahía de Pasaia para hacer historia
Aún no han concluido todo el trabajo, pues todavía faltan por colocar los mástiles, las telas y otros detalles. La intención es que en 2027 pueda zarpar y realizar la travesía transoceánica hacia aguas de Canadá similar a la que realizaban en su día los tripulantes vascos.
Emocionante botadura de la nao San Juan en Pasaia
Después de ser bautizada con sidra, la nao San Juan navega ya en aguas de la bahía de Pasaia. Autoridades y centenares de curiosos no han querido perderse el histórico momento.
Importantes retenciones en la BI-30, a la altura de Sondika, y en la A-8, a la altura de Arrigorriaga
La circulación se está viendo afectada este viernes por la tarde en estos dos puntos de la red viaria vasca, debido a sendos accidentes de tráfico.
Anulan una OPE de la Diputación de Bizkaia por pedir euskera en la mayoría de las plazas
Un juez ha anulado la convocatoria al estimar desproporcionado el requisito del perfil lingüístico de euskera exigido en 18 de las 20 plazas de Técnico Superior de Integración Social, dado que los usuarios del servicio se comunican mayoritariamente el castellano
Arranca la Gran Recogida de otoño de los Bancos de Alimentos
El objetivo de los bancos de alimentos es llenar los almacenes que están casi vacíos de alimentos y otros productos para ayudar a las familias que más lo necesitan. Los productos que más se necesitan son el aceite, los alimentos infantiles, las conservas de pescado, el tomate frito o triturado y los productos para el desayuno. Los Bancos de Alimentos también solicitan productos de limpieza e higiene personal.