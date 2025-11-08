TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El viento del sur secará el ambiente este domingo

Las temperaturas mínimas descenderán, pero las máximas, subirán. En la costa habrá avisos amarillos por la fuerza de las olas.

Orio
Orio.
Euskaraz irakurri: Giroa lehortuko du igandean iritsiko den hego-haizeak
author image

EITB

Última actualización

El ambiente húmedo de los últimos días llegará a su fin el domingo, con la llegada del viento sur.

Comenzamos el sábado con el cielo cubierto y lluvia, sobre todo en el norte. En la mitad sur, se producirán algunos chubascos débiles y ocasionales que irán remitiendo durante la tarde y se irán abriendo claros. También por la tarde irá remitiendo en el oeste y la lluvia se restringirá al litoral y al nordeste de Gipuzkoa y Lapurdi. El viento soplará del oeste, con toques del noroeste, y será algo desapacible en zonas expuestas. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 12 y los 16 ºC.

Tiempo estable y agradable el domingo. Cesará la lluvia, tan solo podría llover de madrugada en el nordeste y de forma aislada. El viento también amainará y pasará a soplar flojo del sur. Dejando al margen las nieblas de primeras horas, la nubosidad será escasa durante la mañana y aumentará durante la tarde con nubes medias y altas. Las temperaturas serán frías a primera hora y no se descartan heladas en puntos de Álava y de Navarra, mientras que las temperaturas máximas subirán respecto al sábado.

El lunes la nubosidad estará algo más presente, serán en su mayor parte nubes de tipo medio y alto que apenas dejarán lluvia, si acaso alguna gota despistada. El viento soplará flojo, variable durante la tarde y de componente sur el resto del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios.

El martes subirán aún más las temperaturas y se espera un día soleado, al igual que el miércoles. 

Eguraldia Comunidad Autonóma Vasca Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Navarra Iparralde Sociedad

Te puede interesar

Gran recogida de alimentos
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Arranca la Gran Recogida de otoño de los Bancos de Alimentos

El objetivo de los bancos de alimentos es llenar los almacenes que están casi vacíos de alimentos y otros productos para ayudar a las familias que más lo necesitan. Los productos que más se necesitan son el aceite, los alimentos infantiles, las conservas de pescado, el tomate frito o triturado y los productos para el desayuno. Los Bancos de Alimentos también solicitan productos de limpieza e higiene personal.
Cargar más
Publicidad
X