El ambiente húmedo de los últimos días llegará a su fin el domingo, con la llegada del viento sur.

Comenzamos el sábado con el cielo cubierto y lluvia, sobre todo en el norte. En la mitad sur, se producirán algunos chubascos débiles y ocasionales que irán remitiendo durante la tarde y se irán abriendo claros. También por la tarde irá remitiendo en el oeste y la lluvia se restringirá al litoral y al nordeste de Gipuzkoa y Lapurdi. El viento soplará del oeste, con toques del noroeste, y será algo desapacible en zonas expuestas. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 12 y los 16 ºC.

Tiempo estable y agradable el domingo. Cesará la lluvia, tan solo podría llover de madrugada en el nordeste y de forma aislada. El viento también amainará y pasará a soplar flojo del sur. Dejando al margen las nieblas de primeras horas, la nubosidad será escasa durante la mañana y aumentará durante la tarde con nubes medias y altas. Las temperaturas serán frías a primera hora y no se descartan heladas en puntos de Álava y de Navarra, mientras que las temperaturas máximas subirán respecto al sábado.

El lunes la nubosidad estará algo más presente, serán en su mayor parte nubes de tipo medio y alto que apenas dejarán lluvia, si acaso alguna gota despistada. El viento soplará flojo, variable durante la tarde y de componente sur el resto del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios.

El martes subirán aún más las temperaturas y se espera un día soleado, al igual que el miércoles.