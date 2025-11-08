EGURALDIA
Giroa lehortuko du igandean iritsiko den hego-haizeak

Tenperatura minimoek behera egingo dute, baina maximoek, gora. Kostan, abisu horiak egongo dira, olatuen indarragatik.

Orio.
EITB

Azken eguneratzea

Azken egunetako giro bustiak amaiera izango du igandean, hego-haizea iristearekin batera.

Gaur, giro bustia izango da, batez ere goizean. Zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du tarteka, bereziki isurialde atlantikoan. Hegoaldean, ez du ia euririk egingo, eta hodeitza zulatuago egongo da. Arratsaldeak aurrera egin ahala, mendebaldean atertu egingo du, eta kostaldean eta batez ere Gipuzkoa ipar-ekialdean eta Lapurdin bakarrik egingo du euria. Haizea mendebaldetik ibiliko da, ipar-mendebaldeko ukituarekin arratsaldean, eta enbarazu egingo du haizeguneetan. Tenperatura maximoak 12 eta 16 ºC artekoak izango dira.

Eguraldi egonkorra eta atsegina izango da igandean. Atertu egingo du, haizea baretu egingo da eta hegoaldetik joko du, ahul. Goizaldean, euri zarrastadaren bat egin dezake ipar-ekialdean, baina gutxi. Egunsentiko lainoa desegin ostean, urdingune zabalak nagusituko dira goizean, eta erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituko dira arratsaldean. Goizean goiz, giroa hotza izango da, eta Araba eta Nafarroako zenbait lekutan izotza egin dezake. Tenperatura maximoak, berriz, igo egingo dira.

Astelehenean, hodei gehiago izango dira. Erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira zeruan, baina ez du ia euririk egingo; egitekotan, euri zarrastada txikiren bat. Haizea ahul ibiliko da, hego ukituarekin, eta kostaldean ekialdetik ibil liteke arratsaldean. Tenperatura bezperako maila berdintsuan geldituko da.

Asteartean, are gehiago igoko da tenperatura, eta egun eguzkitsua espero da, baita asteazkenean ere.

