"Irabazi Arte", "Generación Click" y 'Los Williams', nominados a los premios Iris de la Academia de la TV

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid.

Euskaraz irakurri: "Irabazi Arte", "Generación Click" eta 'Los Williams' saioek Telebista Akademiaren Iris sarietako izendapen bana jaso dute
Este jueves, 6 de noviembre, la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual ha dado a conocer la lista de nominaciones a los premios Iris de este año. De entre las 20 categorías con premio, EITB ha conseguido nominaciones en tres apartados: "Generación Click" de ETB2, como Mejor Programa de Divulgación; el documental de PRIMERAN Los Williams, como Mejor Documental, y la serie "Irabazi Arte" como Mejor Programa Infantil.

Los galardones de la Academia de Televisión tienen como propósito distinguir la excelencia de profesionales y programas de entretenimiento, ficción e informativos de cadenas generalistas y plataformas de la temporada 2025. El acto de entrega se celebrará el 16 de febrero de 2026 en el Teatro Real de Madrid.

