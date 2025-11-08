La rotura de una tubería provoca problemas de abastecimiento de agua en la Margen Izquierda
La avería ya ha sido reparada, pero avisan de que el agua puede salir turbia por momentos, por lo que recomiendan no consumirla hasta nuevo aviso.
La rotura de una avería ha dejado sin agua durante horas varias localidades de la Margen Izquierda vizcaína. Portugalete, Sestao, Santurtzi, Muskiz y Trapagaran se quedaron sin agua la pasada noche, hasta las 02:30 horas de hoy, que ha sido cuando han concluido las labores de reparación.
Sin embargo, el abastecimiento aún no ha vuelto a la normalidad, porque el agua sale turbia por momentos. Por ello, se recomienda dejar el grifo abierto hasta que desaparezca la turbiedad, y no consumir ese agua hasta nuevo aviso.
Las autoridades están tomando muestras de agua en estos momentos, y se espera que en las próximas horas el abastecimiento vuelva a la normalidad.
