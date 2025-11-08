BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hodi baten hausturak ur-hornidura arazoak eragin ditu Ezkerraldean

Matxura konpondu dute jada, baina ohartarazi dute ura arre atera daitekeela une batzuetan, eta, beraz, ura isurtzen uzteko eta oraingoz iturrikoa ez edateko gomendatu dute.

Sestao
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hodi baten hausturak urik gabe utzi ditu hainbat orduz Bizkaiko Ezkerraldeko zenbat herri. Portugalete, Sestao, Santurtzi, Muskiz eta Trapagaran urik gabe geratu dira bart, 02:30era arte, ordu horretan amaitu baitituzte konponketa lanak.

Hala ere, hornidurak ez da normaltasuna berreskuratu, ura arre ateratzen baita tarteka. Hori dela eta, zikina garbitu arte txorrota irekita uzteko gomendatu dute, eta Partzuergoak abisua eman arte txorrotako urik ez kontsumitzeko.

Arduradunak uraren laginak hartzen ari dira, eta egoera bere onera ordu gutxi batzuetan itzultzea espero dute.

Bizkaia Portugalete Sestao Muskiz Trapagaran Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X