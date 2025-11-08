VACUNACIÓN
Salud insiste en llamar a vacunarse contra la gripe a menores de 60, en especial a niños

Esta semana ha habido 889 casos de gripe, de los que han acabado en ingreso hospitalario solo el 6,2 %, frente al porcentaje del 10 % de la pasada semana. Esta bajada refleja que la vacunación puede rebajar los casos graves.
Personal sanitario vacuna a una persona. Foto de archivo: EITB Media
El Departamento de Salud ha reiterado este sábado su llamamiento a la población menor de 60 años y en especial a las niñas y los niños a que acudan a inocularse la vacuna contra la gripe, que ya ha sido administrada a 460 264 personas con una cobertura del 20,1 %, que sube hasta el 60 % en mayores de 60 años.

Según los datos aportados por el departamento, esta semana ha habido 889 casos de gripe, de los que han acabado en ingreso hospitalario solo el 6,2 %, frente al porcentaje del 10 % de la pasada semana. Esta bajada refleja que la vacunación puede rebajar los casos graves.

La incidencia de la enfermedad es de 158 casos por cada 100 000 habitantes, más alta en Bizkaia con 237 casos por cada 100 000 habitantes, que bajan a los 78 y a los 54 en Gipuzkoa y en Álava, respectivamente.

Hasta el momento ha habido 3573 casos de gripe en Euskadi, de los que han necesitado hospitalización 359.

