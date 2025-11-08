TXERTAKETA
60 urtetik beherakoei gripearen aurkako txertoa jartzeko deia egin die Osasun Sailak, bereziki haurrei

Aste honetan 889 gripe-kasu izan dira, eta horietatik % 6,2 baino ez dira ospitaleratu; aurreko astean, berriz, % 10 izan ziren. Jaitsiera horrek erakusten du txertaketak kasu larriak murriztu ditzakeela.

(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba, a 18 de octubre de 2021, en Vitoria, País Vasco, (España). El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ofrece a mayores de 70 años con la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 la posibilidad de inocularse la tercera dosis a la vez que reciban la vacunación contra la gripe, para la cual los colectivos vulnerables ya puede pedir cita desde hoy. A todas ellas, Osakidetza les administrará, si lo desean, una vacuna tetravalente, que aumenta su protección frente a las distintas cepas de la gripe. Osakidetza ha adquirido un total de 651.333 dosis, cantidad que se podrá aumentar hasta en un 20% en caso de que haya una mayor demanda. Iñaki Berasaluce / Europa Press 18 OCTUBRE 2021;VACUNA;GRIPE;VITORIA;PERSONAS MAYORES;PERSONAS VULNERABLES;COVID-19 18/10/2021

Osasun arloko langile bat, pertsona bati txertoa jartzen. Artxiboko argazkia: EITB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

60 urtetik beherako herritarrei eta, bereziki, haurrei gripearen aurkako txertoa jartzera joateko deia egin die Osasun Sailak larunbat honetan. Dagoeneko 460.264 pertsonari jarri diete txertoa, eta 60 urtetik gorakoen artean % 60raino igo da.

Osasun Sailak emandako datuen arabera, aste honetan 889 gripe-kasu izan dira, eta horietatik % 6,2 baino ez dira ospitaleratu; aurreko astean, berriz, % 10 izan ziren.

Gaixotasunaren intzidentzia 158 kasukoa izan da 100.000 biztanleko, eta Bizkaian izan dira kasu gehien (237 kasu 100.000 biztanleko); Gipuzkoan 78 kasu dira eta Araban 54, hurrenez hurren.

Orain arte 3573 gripe-kasu izan dira Euskadin, eta horietatik 359 ospitalean artatu behar izan dira.

Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Gaixotasunak Gripea Gizartea

