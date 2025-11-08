60 urtetik beherakoei gripearen aurkako txertoa jartzeko deia egin die Osasun Sailak, bereziki haurrei
Aste honetan 889 gripe-kasu izan dira, eta horietatik % 6,2 baino ez dira ospitaleratu; aurreko astean, berriz, % 10 izan ziren. Jaitsiera horrek erakusten du txertaketak kasu larriak murriztu ditzakeela.
60 urtetik beherako herritarrei eta, bereziki, haurrei gripearen aurkako txertoa jartzera joateko deia egin die Osasun Sailak larunbat honetan. Dagoeneko 460.264 pertsonari jarri diete txertoa, eta 60 urtetik gorakoen artean % 60raino igo da.
Osasun Sailak emandako datuen arabera, aste honetan 889 gripe-kasu izan dira, eta horietatik % 6,2 baino ez dira ospitaleratu; aurreko astean, berriz, % 10 izan ziren.
Gaixotasunaren intzidentzia 158 kasukoa izan da 100.000 biztanleko, eta Bizkaian izan dira kasu gehien (237 kasu 100.000 biztanleko); Gipuzkoan 78 kasu dira eta Araban 54, hurrenez hurren.
Orain arte 3573 gripe-kasu izan dira Euskadin, eta horietatik 359 ospitalean artatu behar izan dira.
