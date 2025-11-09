Archivan la causa de la "venta" de una menor para casarla, al negarlo la víctima

El juez que investigaba la supuesta "venta" de una menor residente en Navarra a una pareja de Lleida para llevar a cabo un matrimonio forzado con su hijo ha decretado el archivo provisional de la causa al declarar la chica que su estancia en Cataluña era voluntaria.



Lo han confirmado fuentes de la investigación, que subrayan que el juez, que decreta el archivo provisional de la causa mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción, ha considerado el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios.



El caso se conoció este sábado, cuando la Guardia Civil informó de la detención en Navarra de unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida a un matrimonio de Mollerussa (Lleida) que también fue arrestado junto a su hijo de 20 años, con quien al parecer pretendían casarla.



La Guardia Civil informó este sábado de que la "venta" de la menor tuvo lugar en enero en una localidad de la Ribera navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida) para casarla con su hijo.



Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, precisaba la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado".



La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añadía el comunicado.



El pasado mes de octubre, los Mossos d'Esquadra encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial. Después detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había "comprado" y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.



A todos los detenidos se les atribuyó un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.



En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela, y en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.



No obstante, fuentes de la investigación han señalado que en su comparecencia judicial la menor manifestó estar residiendo voluntariamente y con el consentimiento de sus padres en Lleida, y negó que sus progenitores le hubieran forzado a contraer matrimonio con el hijo de la pareja ni a practicar la mendicidad.