Artxibatu egin dute Nafarroako neska adingabe bat ustez "saldu" zutenen aurkako auzia
Epaileak auzia behin-behinean artxibatzeko agindu du, instrukzioa berriro irekitzea ahalbidetzen duten elementu berriak aurkezten ez diren bitartean, adingabearen lekukotza gainerako zantzuak baino garrantzitsuagotzat jota.
Nafarroan bizi den adingabe bat Lleidako bikote bati semearekin ezkontzera behartzeko ustez saldu izana ikertzen ari zen epaileak auzia behin-behinean artxibatzeko agindu du, neskak esan baitu bere borondatez joan dela Kataluniara.
Ikerketako iturriek baieztatu dutenez, epaileak auzia behin-behinean artxibatzeko agindu du, instrukzioa berriro irekitzea ahalbidetzen duten elementu berriak aurkezten ez diren bitartean, adingabearen testigantza gainerako zantzuak baino garrantzitsuagoa dela iritzita.
Guardia Zibilak larunbatean jakinarazi zuen guraso batzuk atxilotu dituztela Nafarroan, 14 urteko alaba 5.000 euro, bost botila whiski eta janariaren truke Lleidako senar-emazte batzuei saldu izana egotzita. Ustezko salerosketa neskatoa Lleidako bikotearen 20 urteko semearekin ezkontzera behartzeko egin zutela uste du Guardia Zibilak.
Guardia Zibilak jakinarazi duenez, adingabearen "salmenta" urtarrilean izan zen, Nafarroako Erriberako herri batean. Neskatoaren gurasoek alaba Mollerussako (Lleida) familia bati eskaini ziotela uste dute, haren semearekin ezkontzeko.
"Salmenta" itxi ondoren, adingabea Kataluniara eraman zuten, Guardia Zibilaren arabera, eta neska "familia eroslearen kontrolpean egon zen, ezkontza behartua gauzatzeko asmoz".
Aipatu iturrien esanetan, nerabea ez zegoen eskolatuta, eta eskean aritzera behartu zuten, erosi zuen familiari dirua emateko.
Urrian, Esquadra Mossoek Les Borges Blanques herrian aurkitu zuten neskatoa, eskean ari zela, merkataritza-gune baten aurrean. Ondoren, senar-emazte batzuk atxilotu zituzten Mollerussan.
Behartutako ezkontza bat egiteko gizaki bat salerosi izana egotzi diete guztiei: Lleidako bikoteari, bikote horren 20 urteko semeari eta neskatoaren gurasoei.
Biktimaren gurasoak Tuterako guardiako epaitegiaren esku utzi dituzte, eta Katalunian atxilotutako hiru pertsonak Lleidako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiaren esku.
Hala ere, ikerketako iturriek adierazi dutenez, agerraldi judizialean adingabeak adierazi du bere borondatez eta gurasoen baimenarekin bizi zela Lleidan, eta ukatu egin du gurasoek bikotearen semearekin ezkontzera behartu izana.
