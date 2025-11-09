Una mujer y dos menores hospitalizados tras el incendio de su vivienda en Sesma

Tres personas han sido trasladadas esta pasada noche al Hospital Universitario de Navarra tras incendiarse su vivienda en la localidad de Sesma (Navarra), ha informado el Gobierno navarro.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió el aviso del siniestro a las 22:00 horas del sábado.

El incendio se produjo, por causas que se desconocen, en una vivienda unifamiliar de dos alturas situada en el casco urbano de Sesma. A la llegada de los bomberos, las personas que se encontraban en la vivienda en el momento de iniciarse el siniestro habían salido ya a la calle y la casa estaba anegada por el humo.

Los servicios de extinción controlaron y extinguieron el fuego y ventilaron la vivienda.

Por su parte, los servicios sanitarios atendieron y posteriormente trasladaron a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanecen ingresadas.

Se trata de una mujer de 46 años que presenta quemaduras e inhalación de humo con pronóstico reservado y que fue trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado; y dos menores, un niño de 6 años y una niña de 2, ambos afectados por la inhalación de humo con pronóstico leve, que fueron trasladados en sendas ambulancias de soporte vital básico.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.