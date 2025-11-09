Una mujer y dos menores hospitalizados tras el incendio de su vivienda en Sesma
Tres personas han sido trasladadas esta pasada noche al Hospital Universitario de Navarra tras incendiarse su vivienda en la localidad de Sesma (Navarra), ha informado el Gobierno navarro.
El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió el aviso del siniestro a las 22:00 horas del sábado.
El incendio se produjo, por causas que se desconocen, en una vivienda unifamiliar de dos alturas situada en el casco urbano de Sesma. A la llegada de los bomberos, las personas que se encontraban en la vivienda en el momento de iniciarse el siniestro habían salido ya a la calle y la casa estaba anegada por el humo.
Los servicios de extinción controlaron y extinguieron el fuego y ventilaron la vivienda.
Por su parte, los servicios sanitarios atendieron y posteriormente trasladaron a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanecen ingresadas.
Se trata de una mujer de 46 años que presenta quemaduras e inhalación de humo con pronóstico reservado y que fue trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado; y dos menores, un niño de 6 años y una niña de 2, ambos afectados por la inhalación de humo con pronóstico leve, que fueron trasladados en sendas ambulancias de soporte vital básico.
Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.
Te puede interesar
La Ertzaintza detiene a un hombre en Bergara en cumplimiento de una euroorden
El hombre, de 76 años, sufrió un accidente en la carretera GI-627 y, al identificarse, se percataron de que se trataba de un ciudadano sobre el que pesaba una euroorden de detención.
Así afectará la Behobia-San Sebastián al tráfico
Casi 28.000 corredores y miles de espectadores se darán cita este domingo en Donostia-San Sebastián. La carrera popular afectará al tráfico, a los recorridos y paradas de los autobuses, al servicio de OTA y a los aparcamientos subterráneos. Por ello, el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público. Se podrá seguir en directo a partir de las 09:45 horas por ETB1 y eitb.eus.
"Irabazi Arte", "Generación Click" y 'Los Williams', nominados a los premios Iris de la Academia de la TV
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid.
La plataforma Gernika-Palestina presenta el manifiesto "Palestinarekin bat, konpromiso bat"
La iniciativa ciudadana Gernika-Palestina ha reclamado este sábado el compromiso de la sociedad vasca para "proteger a Palestina y dar pasos en la solidaridad activa" con ese territorio, tanto en el ámbito económico como en el humanitario. La iniciativa ha contado con el respaldo de distintos "agentes políticos y sociales". Han reivindicado la ruptura de relaciones con Israel, así como que se exija "el respeto y la aplicación del derecho internacional".
Xabier Agote (Albaola): "Los vascos desarrollaron tecnología marina puntera a nivel mundial hace 500 años"
EITB ha hablado con el presidente de Albaola, un día después de la botadura de la nao San Juan. Emocionado, Agote ha destacado que tienen mucho trabajo por delante, ya que aún tienen que preparar las velas y las anclas. A partir del lunes seguirán trabajando para equipar el barco, y volver a Pasaia en primavera.
La rotura de una tubería provoca problemas de abastecimiento de agua en la Margen Izquierda
La avería ya ha sido reparada, aunque se recomienda dejar correr el agua del grifo antes de consumirla, ante la presencia de turbidez residual.
Canadá celebra emocionada la botadura de la nao San Juan
En la localidad canadiense de Red Bay se ha celebrado entre aplausos la botadura del buque San Juan. Los vecinos de la localidad se han reunido para seguir la retransmisión en directo de la botadura. Y es que, la nave fue localizada en las aguas de este pueblo pesquero en 1976.
El viento del sur secará el ambiente este domingo
Las temperaturas mínimas descenderán, pero las máximas, subirán. En la costa habrá avisos amarillos por la fuerza de las olas.
Salud insiste en llamar a vacunarse contra la gripe a menores de 60, en especial a niños
Esta semana ha habido 889 casos de gripe, de los que han acabado en ingreso hospitalario solo el 6,2 %, frente al porcentaje del 10 % de la pasada semana. Esta bajada refleja que la vacunación puede rebajar los casos graves.