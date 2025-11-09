NAFARROA
Emakume bat eta bi adingabe ospitaleratu dituzte Sesman, horien etxebizitzan izandako sutearen ondorioz

46 urteko emakumeak erredurak egin ditu, eta intoxikatu egin da, kea arnastu baitu. 6 eta 2 urteko umeek, berriz, kea arnastu dute, baina pronostiko arina dute.

Sutea Sesman. Argazkia: Nafarroako Suhiltzaileak

EITB

Azken eguneratzea

Hiru pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte bart, Sesman (Nafarroa) horien etxebizitzak su hartu ostean, Nafarroako Gobernuak jakitera eman duenez.

SOS Nafarroa 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak larunbat iluntzean jaso du horren berri, 22:00etan.

Sutea piztu da Sesma erdiguneko bi solairuko eraikin bateko etxebizitza batean, oraindik ez dakite nola, eta suhiltzaileak iritsi direnerako, kalean ziren sua piztu denean etxebizitza horretan zeuden hiru pertsonak.

Suhiltzaileek berehala itzali dute sua, eta etxebizitza aireztatu dute. 

Bestalde, osasun-zerbitzuek hiru pertsona artatu dituzte, eta, ondoren, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, Iruñera.

Emakumeak (46 urte) erredurak egin ditu eta kea arnastuta intoxikatu da. Haurrek (6 urteko mutiko bat eta 2 urteko neskato bat), berriz, kea arnastu dute, baina pronostiko arina dute.

Foruzaingoak ikerketa abiatu du sutea nola piztu den argitzeko.

