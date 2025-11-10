Detenido un hombre en Igorre por una agresión sexual
La agresión tuvo lugar en la tarde del domingo, en una vivienda de la localidad de Bizkaia.
Un hombre ha sido detenido en Igorre (Bizkaia) acusado de cometer una agresión sexual en una vivienda de la localidad.
El presunto autor de 33 años ha sido detenido la misma tarde que realizó la agresión, el domingo 9 de noviembre.
La Ertzaintza ha abierto una investigación, a la espera de pasar a disposición judicial.
