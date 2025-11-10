Bizkaia
Detenido un hombre en Igorre por una agresión sexual

La agresión tuvo lugar en la tarde del domingo, en una vivienda de la localidad de Bizkaia.

Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Igorren sexu-erasoa egitea egotzita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha sido detenido en Igorre (Bizkaia) acusado de cometer una agresión sexual en una vivienda de la localidad.

El presunto autor de 33 años ha sido detenido la misma tarde que realizó la agresión, el domingo 9 de noviembre.

La Ertzaintza ha abierto una investigación, a la espera de pasar a disposición judicial.

Ertzaintza Bizkaia Igorre Sociedad Abusos sexuales

