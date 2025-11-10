Bizkaia
Gizon bat atxilotu dute Igorren sexu-erasoa egitea egotzita

Igande arratsaldean gertatu zen erasoa, Bizkaiko udalerriko etxebizitza batean.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu dute Igorren (Bizkaia), herriko etxebizitza batean sexu-erasoa egitea egotzita.

33 urteko ustezko egilea erasoaren egunean bertan atxilotu zuten, igandean.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du, epailearen aurrera noiz eramango zain.

Ertzaintza Bizkaia Igorre Gizartea Sexu erasoak

