El Gobierno Vasco probará este jueves en Álava el sistema de aviso de emergencias a la población

Dicho envío emitirá un pitido de alerta y un mensaje tranquilizador que indicará que se trata de una prueba, y no de una situación de riesgo real.
Agencias | EITB

El Gobierno Vasco va a llevar a cabo el próximo jueves 13 de noviembre un simulacro, exclusivamente en Álava, del sistema 'Es-Alert' de avisos a la población en casos de gran emergencia o catástrofe.

El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS Deiak), enviará el aviso sobre las 12 del mediodía a todos los teléfonos móviles conectados a las antenas ubicadas en Álava. El aviso emitirá un pitido de alerta que irá acompañado de un mensaje explicativo en euskera, castellano e inglés.

Se trata del tercer ejercicio de estas características llevado a cabo hasta la fecha en Euskadi, tras los efectuados en noviembre de 2022 en algunos barrios de Bilbao y, más recientemente, el pasado 2 de octubre en Balmaseda.

 

