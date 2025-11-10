SOS DEIAK
Eusko Jaurlaritzak ostegunean probatuko du herritarrei hondamendietan abisuak emateko sistema, Araban

Araban kokatutako gailuetan alerta-soinu bat entzungo da, eta, horrekin batera, mezu bat. Horretan adieraziko da proba bat dela, eta ez benetako arrisku-egoera bat.

Agentziak | EITB

Eusko Jaurlaritzak Es-Alert sistemaren bitartez, simulakroa egingo du datorren ostegunean, azaroak 13. Larrialdi edo hondamendi handiko kasuetan herritarrei abisuak emateko tresna baliagarria izatea du helburu. 

Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak (SOS Deiak) eguerdiko 12:00etan bidaliko du abisua Arabako antenetara konektatuta dagoen telefono mugikor orori. Alerta-soinuaz gain, mezu lasaigarri bat bidaliko da, proba bat dela azaltzeko, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez.

Euskadin egindako hirugarren simulakroa izango da; 2022ko azaroan Bilboko auzo batzuetan egin zen eta, duela gutxi, urriaren 2an, Balmasedan.

