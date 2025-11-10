Natalidad
Euskadi registra un aumento del 2,1 % de nacimientos en el segundo trimestre del año

Los nacimientos de madres de nacionalidad extranjera suponen ya el 25,3 % del total en Euskadi. Destaca especialmente el caso de Álava, donde alcanzan ya el 32,5 %.

Bebé manos
Foto de archivo.
Euskadi ha registrado un aumento del 2,1 % en los nacimientos en el segundo trimestre de 2025, respecto al mismo periodo de 2024. En total se han contabilizado 3.286 nacimientos, 68 más que el año pasado.

Por territorios, Bizkaia ha sido el único que ha tenido un crecimiento respecto a 2024 (6,2 %). En cambio, en Álava y Gipuzkoa los nacimientos han decaído levemente; un 1,5 % y un 1,6 %, respectivamente. Concretamente, en Bizkaia han nacido 1.637 niños y niñas, en Gipuzkoa 1.136 y en Álava 513.

Cabe destacar, que los nacimientos de madres de nacionalidad extranjera suponen ya el 25,3 % del total. Por territorios históricos, este porcentaje ha alcanzado el 32,5 % en Álava, el 24,4 % en Bizkaia y el 23,2% en Gipuzkoa. Por tanto, los nacimientos de este grupo han subido en los tres territorios.

Por meses, el mayor crecimiento se ha dado en junio (34,1 %), seguido por mayo (33,5 %) y abril (32,4 %).

En lo que a la edad se refiere, las madres entre 35 y 39 años es el grupo que ocupa la primera posición con el 33,9 % de los nacimientos. Por detrás, se sitúa el grupo de 30-34 (33,7 %), el de 25-29 (14,7 %) y el de 40 o más (11,4 %).

Los datos respeto al estado civil se mantienen igual que en el mismo periodo de 2024, totalmente equiparados entre las mujeres casadas y fuera del matrimonio (50 %). Sí se ha notado una mayor proporción de madres solteras en el grupo menores de 25 años (9,8 %).

