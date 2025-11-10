Jaiotza-tasa
EAEko jaiotza-tasak % 2,1eko igoera izan du urteko bigarren hiruhilekoan

Horrekin batera, atzerriko nazionalitatea duten amen jaiotzak totalaren % 25,3 dira Euskadin. Bereziki nabarmentzekoa da Arabako kasua, % 32,5era iristen baitira.

Bebé manos
Artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko jaiotza-tasa % 2,1 igo da 2025eko bigarren hiruhilekoan, 2024ko datuekin alderatuz. Guztira, 3.286 jaiotza zenbatu dira tarte horretan, iaz baino 68 gehiago.

Lurraldeei dagokienez, Bizkaia izan da hazkundea izan duen bakarra (% 6,2); Araba eta Gipuzkoa, ordea, beherakada izan dute, % 1,5 eta % 1,6 hurrenez hurren. Zehazki, Bizkaian 1.637 haur jaio dira, Gipuzkoan, 1.136, eta Araban, 513.

Nabarmentzekoa da ere atzerriko amek izandako haur-kopurua totalaren % 25,3 dela. Lurralde historikoen arabera, Araban izan dira gehienak; hain zuzen ere, lurraldeko jaiotza guztien % 32,5 da. Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, datuak antzekoak dira, % 24,4koa eta % 23,2koa. Beraz, atzerriko amek izandako haurren jaiotza-kopurua igo egin da hiru lurraldeetan.

Hilabeteka, hazkunderik handiena ekainean izan da (% 34,1); atzetik, maiatza (% 33,5) eta apirila (%32,4) daude.

Bestalde, 35-39 urte bitarteko amak dira lehen postuan, jaiotzen % 33,9rekin. Jarraian, 30-34ko taldea (% 33,7), 25-29koa (% 14,7) eta 40 edo gehiagokoak (% 11,4) dira.

Azkenik, egoera zibilari buruzko datuak 2024ko datuetan daude; hau da, ezkondutako eta ezkongabeko amek izandako haurren kopurua antzekoa da. Izan ere, orekan mantentzen da bi taldeen arteko jaiotza-tasa; alegia, % 50ean. Hala ere, bereziki aipagarria da ama ezkongabeen proportzioa handiagoa dela 25 urtetik beherakoen emakumeen artean (% 9,8).

Vatikanoa Cadizeko eta Ceutako gotzaina ikertzen ari da, 1994 eta 2000 urteen artean adingabe bati egindako ustezko abusuengatik

Gotzaindegiak bere agenda eten duela iragarri du eta baieztatu du, "duela ia hogeita hamar urteko gertakarien inguruan egin diren akusazioak oso larriak eta faltsuak" direla. Espainiako Gotzainen Batzarrak "justiziarekiko konfiantza" adierazi du, bai eta Espainiako Nuntziatura Apositolikoaren Rotako auzitegiaren lanari "errespetua" ere.

PAMPLONA, 10/11/2025.- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la directora gerente del Instituto Navarra para la Igualdad / Nafarroako Berdintasuneko Institutua (INAI / NABI), Patricia Abad, han presentado este lunes en Pamplona la campaña del Gobierno de Navarra con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. EFE/ Iñaki Porto
"Indarkeria isilak" eta mikromatxismoak ditu ardatz azaroaren 25eko Nafarroako erakundeen kanpainak

‘Egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria. Ikusaraz dezagun’, izango da Nafarroako leloa A25aren aurrean, emakumeen edozein kontrol, diskriminazio eta desbalorizazio moduren aurkako kanpainan. Taberna lehendakariordeak Foru Gobernuaren kanpaina bat aurkeztu du, emakume askok beren egunerokoan jasaten duten indarkeria psikologikoa, ekonomikoa eta sinbolikoa salatzeko

Carlos Mazonek dimisioa eman zuenetik aste bete dela, goidiaren biktimek herritarren garaipentzat jo dute gertatutakoa, baina nahikotzat ez dutela nabarmendu dute. Valentziako Gorteen aurrean egindako protestan, Mazonek espetxean amaitu behar duela eta bere gobernu osoak dimisioa eman behar duela eskatu dute, Feijóo eta Abascalen arteko negoziazioak gaitzetsiz eta Valentziaren etorkizuna valentziarrek hauteskundeetan erabaki behar dutela aldarrikatuz.
GOIDIaren biktimek Mazon espetxeratzeko eskatu dute

Carlos Mazonek dimisioa eman zuenetik astebete igaro denean, goi-geruzetako depresio isolatuaren biktimek herritarren garaipentzat jo dute, baina ez dela  nahikoa nabarmendu dute. Valentziako Gorteen aurrean egindako protestan, Mazon espetxeratzeko eta haren gobernu osoaren dimisioa eskatu dute, Feijooren eta Abascalen arteko negoziazioak gaitzetsi eta Valentziaren etorkizuna valentziarrek hauteskundeetan erabaki behar dutela aldarrikatzeaz gainera.

Gure biziek ezin dute itxaron. Hori da argi eta ozen oihukatu dutena bularreko minbiziaren baheketengatik kaltetutako emakumeek Andaluziako lurralde guztietan gaur egin diren mobilizazioetan. Milaka lagun irten dira kalera Juanma Morenoren gobernuaren kudeaketa salatzera. Egin dituen murrizketek eta pribatizazioek osasun publikoaren gainbehera ekarri dutela deitoratu dute.
Milaka lagunek protesta egin dute Andaluzian osasun publikoaren gainbehera salatzeko

Gure biziek ezin dute itxaron. Hori da argi eta ozen oihukatu dutena bularreko minbiziaren baheketengatik kaltetutako emakumeek Andaluziako lurralde guztietan gaur egin dituzten mobilizazioetan. Milaka lagun irten dira kalera Juanma Morenoren gobernuaren kudeaketa salatzera. Egin dituen murrizketek eta pribatizazioek osasun publikoaren gainbehera ekarri dutela deitoratu dute.

