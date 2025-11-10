EAEko jaiotza-tasak % 2,1eko igoera izan du urteko bigarren hiruhilekoan
Horrekin batera, atzerriko nazionalitatea duten amen jaiotzak totalaren % 25,3 dira Euskadin. Bereziki nabarmentzekoa da Arabako kasua, % 32,5era iristen baitira.
Euskadiko jaiotza-tasa % 2,1 igo da 2025eko bigarren hiruhilekoan, 2024ko datuekin alderatuz. Guztira, 3.286 jaiotza zenbatu dira tarte horretan, iaz baino 68 gehiago.
Lurraldeei dagokienez, Bizkaia izan da hazkundea izan duen bakarra (% 6,2); Araba eta Gipuzkoa, ordea, beherakada izan dute, % 1,5 eta % 1,6 hurrenez hurren. Zehazki, Bizkaian 1.637 haur jaio dira, Gipuzkoan, 1.136, eta Araban, 513.
Nabarmentzekoa da ere atzerriko amek izandako haur-kopurua totalaren % 25,3 dela. Lurralde historikoen arabera, Araban izan dira gehienak; hain zuzen ere, lurraldeko jaiotza guztien % 32,5 da. Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, datuak antzekoak dira, % 24,4koa eta % 23,2koa. Beraz, atzerriko amek izandako haurren jaiotza-kopurua igo egin da hiru lurraldeetan.
Hilabeteka, hazkunderik handiena ekainean izan da (% 34,1); atzetik, maiatza (% 33,5) eta apirila (%32,4) daude.
Bestalde, 35-39 urte bitarteko amak dira lehen postuan, jaiotzen % 33,9rekin. Jarraian, 30-34ko taldea (% 33,7), 25-29koa (% 14,7) eta 40 edo gehiagokoak (% 11,4) dira.
Azkenik, egoera zibilari buruzko datuak 2024ko datuetan daude; hau da, ezkondutako eta ezkongabeko amek izandako haurren kopurua antzekoa da. Izan ere, orekan mantentzen da bi taldeen arteko jaiotza-tasa; alegia, % 50ean. Hala ere, bereziki aipagarria da ama ezkongabeen proportzioa handiagoa dela 25 urtetik beherakoen emakumeen artean (% 9,8).
