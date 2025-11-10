Transporte Público
La Unión suprimirá ocho viajes de la línea entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao

La compañía suprimirá por baja demanda los siguientes refuerzos: Vitoria-Gasteiz a Bilbao (05:50, 06:45, 13:30 y 15:30) y Bilbao a Vitoria-Gasteiz (06:30, 07:45, 09:30 y 13:30).

La Union autobusa EFE
Autobuses La Unión. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Gasteiz eta Bilbo arteko lineako zortzi bidaia kenduko ditu La Unionek
La compañía de autobuses La Unión, concesionaria de la línea entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao, ha decidido suprimir ocho viajes de la línea a partir del 1 de diciembre, por baja demanda.

En concreto, se van a eliminar cuatro refuerzos de la línea de Vitoria-Gasteiz a Bilbao (05:50, 06:45, 13:30 y 15:30) y otros cuatro de los de Bilbao a Vitoria-Gasteiz (06:30, 07:45, 09:30 y 13:30).

Este cambio solo afectará, por tanto, a aquellos buses que no superan un “mínimo de ocupación”, y que cuentan con una alternativa a menos de 20 o 30 minutos.

Según ha explicado la compañía, este trayecto tiene que ser ajustado para así “adaptarse a la demanda” de la ciudadanía vasca. Además, según La Unión, cada refuerzo supone un conductor adicional que suele ser subcontratado.

La compañía de autobuses asegura que esta concesión “no recibe subvenciones públicas”, y, por tanto, el horario de autobuses estaba ajustado “en un ejercicio de responsabilidad con el servicio público”. A pesar de ello, estos autobuses requieren una ocupación mínima para ser “sostenibles económicamente”.

