Gasteiz eta Bilbo arteko lineako zortzi bidaia kenduko ditu La Unionek

Autobus konpainiak errefortzu horiek kendu egingo ditu, eskari txikia dela eta: Gasteiztik Bilbora (05:50, 06:45, 13:30 eta 15:30) eta Bilbotik Gasteizera (06:30, 07:45, 09:30 eta 13:30).

La Union autobusa EFE

La Union konpainiaren autobusak. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

La Union autobus konpainiak, Gasteiz eta Bilbo arteko linea kudeatzen duen enpresak, zortzi bidaia kenduko ditu abenduaren 1etik aurrera, eskari baxua dela eta.

Zehazki, launa errefortzu kenduko dira Gasteiztik Bilborako linean (05:50, 06:45, 13:30 eta 15:30) eta Bilbotik Gasteizerakoan (06:30, 07:45, 09:30 eta 13:30).

Aldaketak eragina izango du 20-30 minutuko epean alternatiba bat duten eta "gutxieneko okupazioa" gainditzen ez duten joan-etorrien kasuan soili.

La Unionek azaldu duenez, euskal herritarren "eskarira doitu" behar da eskaintza. Gainera, konpainiaren arabera, errefortzuak egiteko gidari bat azpikontratatu behar izaten da.

Autobus konpainiaren esanetan, linea horrek "ez du dirulaguntza publikorik jasotzen", eta, beraz, ordutegia doituta zegoen "zerbitzu publikoarekiko erantzukizun ariketa bat" eginez. Hala ere, autobus horiek gutxieneko okupazioa behar dute "ekonomikoki bideragarriak" izateko.

Bilboko Intermodala Bizkaia Gasteiz Bilbo Garraio publikoa Araba Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

PAMPLONA, 10/11/2025.- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la directora gerente del Instituto Navarra para la Igualdad / Nafarroako Berdintasuneko Institutua (INAI / NABI), Patricia Abad, han presentado este lunes en Pamplona la campaña del Gobierno de Navarra con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. EFE/ Iñaki Porto
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Indarkeria isilak" eta mikromatxismoak ditu ardatz azaroaren 25eko Nafarroako erakundeen kanpainak

‘Egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria. Ikusaraz dezagun’, izango da Nafarroako leloa A25aren aurrean, emakumeen edozein kontrol, diskriminazio eta desbalorizazio moduren aurkako kanpainan. Taberna lehendakariordeak Foru Gobernuaren kanpaina bat aurkeztu du, emakume askok beren egunerokoan jasaten duten indarkeria psikologikoa, ekonomikoa eta sinbolikoa salatzeko

Carlos Mazonek dimisioa eman zuenetik aste bete dela, goidiaren biktimek herritarren garaipentzat jo dute gertatutakoa, baina nahikotzat ez dutela nabarmendu dute. Valentziako Gorteen aurrean egindako protestan, Mazonek espetxean amaitu behar duela eta bere gobernu osoak dimisioa eman behar duela eskatu dute, Feijóo eta Abascalen arteko negoziazioak gaitzetsiz eta Valentziaren etorkizuna valentziarrek hauteskundeetan erabaki behar dutela aldarrikatuz.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

GOIDIaren biktimek Mazon espetxeratzeko eskatu dute

Carlos Mazonek dimisioa eman zuenetik astebete igaro denean, goi-geruzetako depresio isolatuaren biktimek herritarren garaipentzat jo dute, baina ez dela  nahikoa nabarmendu dute. Valentziako Gorteen aurrean egindako protestan, Mazon espetxeratzeko eta haren gobernu osoaren dimisioa eskatu dute, Feijooren eta Abascalen arteko negoziazioak gaitzetsi eta Valentziaren etorkizuna valentziarrek hauteskundeetan erabaki behar dutela aldarrikatzeaz gainera.

Gure biziek ezin dute itxaron. Hori da argi eta ozen oihukatu dutena bularreko minbiziaren baheketengatik kaltetutako emakumeek Andaluziako lurralde guztietan gaur egin diren mobilizazioetan. Milaka lagun irten dira kalera Juanma Morenoren gobernuaren kudeaketa salatzera. Egin dituen murrizketek eta pribatizazioek osasun publikoaren gainbehera ekarri dutela deitoratu dute.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Milaka lagunek protesta egin dute Andaluzian osasun publikoaren gainbehera salatzeko

Gure biziek ezin dute itxaron. Hori da argi eta ozen oihukatu dutena bularreko minbiziaren baheketengatik kaltetutako emakumeek Andaluziako lurralde guztietan gaur egin dituzten mobilizazioetan. Milaka lagun irten dira kalera Juanma Morenoren gobernuaren kudeaketa salatzera. Egin dituen murrizketek eta pribatizazioek osasun publikoaren gainbehera ekarri dutela deitoratu dute.

Gehiago kargatu
