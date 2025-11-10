Las "violencias ocultas" y micromachismos en el foco institucional este 25N en Navarra
‘La violencia también se oculta en lo cotidiano. Hagámosla visible’, será lema de Navarra ante el 25N contra cualquier forma de control, discriminación y desvalorización de las mujeres. El vicepresidente Taberna la campaña del Gobierno foral que denuncia la violencia psicológica, económica y simbólica que sufren muchas mujeres en su día a día.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se acompaña este 25 de noviembre de una campaña institucional en Navarra que pone el foco en las "violencias ocultas", en actitudes y expresiones sutiles que buena parte de la ciudadanía tiene normalizados que son machistas en sí mismos y abren la puerta a formas más graves de violencia y generan formas de control, desvalorización o discriminación basadas en el género.
Bajo el lema ‘La violencia también se oculta en lo cotidiano. Hagámosla visible’, el Gobierno de Navarra ha lanzado hoy la campaña institucional con motivo del 25N, cuyo objetivo será el de concienciar a la sociedad navarra sobre comportamientos, actitudes y discursos justificados socialmente, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que sirven de “caldo de cultivo” para legitimar violencias más explícitas y graves hacia las mujeres. El Gobierno de Navarra pretende así "fomentar la reflexión en torno a lo que escuchamos cada día, presenciamos o protagonizamos, para facilitar la detección de estas formas de violencia y evitar su naturalización".
Entre las formas de violencia normalizada más habituales se encuentran la violencia psicológica, económica y simbólica. Esta última está principalmente dirigida al cuerpo de las mujeres y a las expectativas que se les imponen en función de estereotipos sexistas. Estas agresiones cotidianas conducen a muchas mujeres a experimentar manipulación, pérdida de autoestima y autonomía, lo que, en algunos casos, puede derivar en formas más graves de violencia.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha presentado este lunes la campaña, acompañado de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), Patricia Abad, el Defensor del Pueblo, Patxi Vera, así como representantes de los grupos parlamentarios.
La imagen de campaña presenta rostros de ciudadanos y ciudadanas anónimos con los ojos tapados por mensajes que implican violencia contra las mujeres, por trasladar un cuestionamiento al cuerpo o a las actitudes de las mujeres o por reflejar la autocensura a la que recurren muchas de ellas para evitar agresiones machistas. “Si se viste así, después que no se queje”, “No le doy ‘like’ a otros para que no se mosquee”, “Si me quedo callada y no le llevo la contraria, se calma y para” o “Era solo un piropo, tampoco hay que exagerar”, son algunas de las frases elegidas para invitar a la reflexión en torno a este tipo de violencias.
La campaña, que ha tenido un coste de cerca de 35 000 euros, se difundirá a través de redes sociales, revistas locales, lonas instaladas en el Palacio de Navarra y en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), marquesinas en Pamplona / Iruña, Tudela, Tafalla y Estella-Lizarra, y soportes urbanos digitales (mupis) en Pamplona y Tudela. El propio 25 de noviembre tendrá lugar además la lectura de una declaración institucional con motivo de una concentración ante el Palacio de Navarra.
