"Indarkeria isilak" eta mikromatxismoak ditu ardatz azaroaren 25eko Nafarroako erakundeen kanpainak
‘Egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria. Ikusaraz dezagun’, izango da Nafarroako leloa A25aren aurrean, emakumeen edozein kontrol, diskriminazio eta desbalorizazio moduren aurkako kanpainan. Taberna lehendakariordeak Foru Gobernuaren kanpaina bat aurkeztu du, emakume askok beren egunerokoan jasaten duten indarkeria psikologikoa, ekonomikoa eta sinbolikoa salatzeko
Emakumeen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunaren harira Nafarroako erkaundeek aurkeztu duten kanpainak "indarkeria isilak" agerian uztea bilatuko du, eta erakustea, sotilak izanagatik ere, matxistak diren jarrera eta esapideak zenbateraino dauden gizartean errotuta eta normalizatuta, atea irekiz indarkeria mota larriagoei eta generoan oinarritutako kontrol, gutxiespen eta diskriminazioei.
‘Egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria. Ikusaraz dezagun’ lelopean, Nafarroako Gobernuak kanpaina instituzional berria jarri du martxan gaur, Azaroaren 25era begira. Kanpainaren xedea da sozialki justifikatutako portaeren, jarreren eta diskurtsoen inguruan gizartea kontzientziatzea; izan ere, askotan, konturatu gabe gertatzen dira, baina emakumeenganako indarkeria esplizituagoak eta larriagoak legitimatzeko “haztegi” gisa balio dute. Modu horretan, Nafarroako Gobernuaren asmoa da "egunero entzuten, ikusten eta egiten dugunaren inguruko hausnarketa sustatzea, indarkeria-modu horiek errazago detektatzeko eta horiek naturalizatzea saihesteko".
Indarkeria-modu normalizatu ohikoenen artean indarkeria psikologikoa, ekonomikoa eta sinbolikoa daude. Azken horrek, batez ere, emakumeen gorputza eta estereotipo sexisten arabera ezartzen zaizkien espektatibak izan ohi ditu jomugan. Eguneroko eraso horien ondorioz, emakume asko manipulatuak izan ohi dira, eta autoestimua eta autonomia galtzen dute, eta horrek, kasu batzuetan, bide ematen die indarkeria-modu larriagoei.
Felix Taberna lehen lehendakariorde eta Lehendakaritza eta Berdintasuneko kontseilariak aurkeztu du kanpaina, Patricia Abad Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren (NABI) zuzendari kudeatzailearekin eta Patxi Vera Nafarroako Arartekoarekin zein talde parlamentarioetako ordezkariekin batera.
Kanpainako irudietan herritar anonimoen aurpegiak ageri dira, begiak emakumeen aurkako indarkeria inplikatzen duten mezuekin estalita. Mezu horiek emakumeen gorputz eta jarrerei buruzko aipamenak dira, bai eta emakume askok eraso matxistak saihesteko erabiltzen dituzten autozentsurako mezuak ere. Besteak bestem “horrela janzten bada, ez dadila gero kexatu”, “ez diet beste batzuei like ematen, haserretu ez dadin”, “isilik geratzen banaiz eta aurka egiten ez badiot, baretu eta bakean uzten nau” eta “piropo bat besterik ez zen, ez da hainbesterako ere” esaldiak hautatu dira era horretako indarkeriaren gaineko hausnarketa egitera gonbidatzeko.
Kanpainaren kostua 35.000 euro ingurukoa izan da, eta sare sozialen eta tokiko aldizkarien bidez zabalduko da. Halaber, Nafarroako Jauregian eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) olanak jarriko dira; Iruñean, Tuteran, Tafallan eta Lizarran markesinetan kartelak jarriko dira, baita Iruñeko eta Tuterako hiriko euskarri digitaletan ere. Azaroaren 25ean bertan, gainera, adierazpen instituzionala irakurriko da Nafarroako Jauregiaren aurrean egingo den elkarretaratze batean.
