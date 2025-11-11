Llaman a convertir el Euskal Selekzioa-Palestina en una jornada solidaria contra el genocidio y por la oficialidad
Se han convocado varias movilizaciones en el contexto del partido, y se espera que la cita se convierta en un acontecimiento histórico. "Es lo que la comunidad internacional está esperando de nosotros. Lo que va a suceder el sábado va a tener una repercusión muy alta", han dicho los organizadores del encuentro.
A pocos días del partido amistoso entre Euskal Selekzioa y Palestina, previsto para el próximo sábado en Bilbao, distintas formaciones y colectivos han hecho un llamamiento a convertir la cita deportiva en una gran jornada de solidaridad con el pueblo palestino y de reivindicación de la oficialidad de la selección vasca.
El partido se convertirá en el encuentro con mayor afluencia de aficionados de los disputados en casa por la Euskal Selekzioa, después de que en solo tres semanas se hayan vendido más de 50 000 entradas. El presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, que ha calificado la cita de "histórica", ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "reivindicar con un punto festivo y desde la calma".
"Es lo que la comunidad internacional está esperando de nosotros. Lo que va a suceder el sábado va a tener una repercusión muy alta", ha valorado.
PNV y EH Bildu
Las formaciones abertzales también se han sumado a la reivindicación. Por su parte, el PNV considera que el partido, más allá de un evento deportivo, servirá para reivindicar la oficialidad de la selección vasca, además de mostrar la solidaridad con el pueblo palestino y reclamar una paz duradera.
Fuentes de la dirección del PNV han señalado este martes que acudirán al encuentro en San Mamés el líder del partido, Aitor Esteban, así como el presidente de Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, y el burukide Andoni Busquet, junto a más de doscientos miembros de las juventudes del partido.
Asimismo, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la sociedad vasca a "marcar un gol de solidaridad" con Palestina con motivo del partido, y ha animado a la sociedad vasca a tomar las calles de Bilbao de manera "masiva, pacífica, reivindicativa y festiva" en defensa de Palestina y la selección vasca.
Rodríguez ha comparecido ante el campo de fútbol de San Mamés junto a la parlamentaria Diana Urrea, los ediles del Ayuntamiento de Bilbao Garazi Perea y Jabotxa Fernández y la parlamentaria foral navarra Irati Jiménez para enviar este mensaje e "invitar" a las aficiones a participar "masivamente" en la kalejira previa convocada por Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere Bai.
El parlamentario vasco ha tomado la palabra para trasladar "un mensaje doble"; el primero de ellos, "volver a abrazar a Palestina" porque, tal y como ha enfatizado, "es más necesario que nunca seguir denunciando este genocidio y defendiendo los derechos del pueblo palestino".
Como segundo mensaje, Rodríguez ha afirmado que "Euskal Herria, igual que Palestina, es una nación que tiene derecho a contar con selecciones oficiales y a decidir libre y democráticamente su futuro", por lo que, desde su punto de vista, "no es casualidad que seamos solidarios con Palestina ya que Euskal Herria también es un pueblo negado, dividido y oprimido y su causa es la nuestra".
Movilizaciones
Se han convocado varias movilizaciones en el contexto del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina. Bajo el lema "Herri libreak. Euskal Herria, Palestina. Genozidioa stop!”, las plataformas Gernika‑Palestina, Gu ere bai y Gure Esku han convocado una marcha que partirá desde la plaza Plaza Arriaga a las 17:30.
Una hora más tarde, a las 18:30, partirá desde la zona de El Arenal una macha convocada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, y la gran mayoría de grupos que promueven las gradas de animación de San Mamés ( Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri o Iraultza, entre otros).
Además, se llevará a cabo un acto en la plaza Arriaga a las 13:00, el que participarán deportistas vascos para visibilizar la solidaridad con el pueblo palestino.
Te puede interesar
Bolaños anuncia la creación de una comisión mixta para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia
En la reunión que ha mantenido con las asociaciones de víctimas, entre ellas la de Navarra, ha reconocido que el plan PRIVA de la Iglesia "no es una solución".
Una incidencia en el sistema de pulseras de maltratadores obliga a Igualdad a activar el protocolo de protección
La ministra Ana Redondo asegura que "ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento" y que "los datos están llegando en tiempo y forma".
Fallece una persona en un accidente con un coche que circulaba en dirección contraria por la AP-15
Además, varias personas han resultado heridas en el siniestro, en Cadreita (Navarra), donde han estado implicados otros vehículos.
Metro Bilbao cumple sus 30 años con miles de viajes y celebraciones en las estaciones
Los 30 años del metro de Bilbao han llegado como siempre, con miles de trayectos entre las estaciones de sus tres líneas. Los usuarios recuerdan cómo se vivía sin metro, y miran al futuro.
El colectivo STOP AHT Zundaketak pide a los ayuntamientos que no colaboren con las catas
Según los previsto, las catas geotécnicas para estudiar la conexión de la 'Y' vasca se llevarán a cabo en Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku.
Víctimas de la DANA protestan ante Les Corts Valencianes durante la comparecencia de Carlos Mazón
Asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia se han concentrado ante las puertas de Les Corts, mientras comparece el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en la cámara autonómica, y le han reprochado que no deje su acta de diputado para ir al juzgado.
El Gobierno Vasco pide a las granjas extremar la protección ante la gripe aviar
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, convocará una mesa de coordinación de forma urgente, junto al sector y resto de administraciones, con el fin de realizar un seguimiento de la situación.
Un estudio europeo revela que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven
La investigación ha concluido que las personas que hablan más de un idioma tienen la mitad de probabilidades de mostrar signos de envejecimiento acelerado.
Un médico "runner" salva a un corredor en la Behobia: "Se hizo largo, estuvimos 10 minutos haciendo la RCP"
Rafa Pajares, médico de UCI del Hospital General de Segovia, no olvidará lo vivido el pasado domingo mientras corría la Behobía-San Sebastián. Cuenta que en el kilómetro 10 de carrera escucho gritos y la palabra "parada". No lo dudo ni un segundo y se acercó a prestar su ayuda. Junto con otros dos sanitarios que estaban en el lugar, lograron reanimar al corredor que estaba en parada cardiorespiratoria.