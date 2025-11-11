Llaman a convertir el Euskal Selekzioa-Palestina en una jornada solidaria contra el genocidio y por la oficialidad

A pocos días del partido amistoso entre Euskal Selekzioa y Palestina, previsto para el próximo sábado en Bilbao, distintas formaciones y colectivos han hecho un llamamiento a convertir la cita deportiva en una gran jornada de solidaridad con el pueblo palestino y de reivindicación de la oficialidad de la selección vasca.

El partido se convertirá en el encuentro con mayor afluencia de aficionados de los disputados en casa por la Euskal Selekzioa, después de que en solo tres semanas se hayan vendido más de 50 000 entradas. El presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, que ha calificado la cita de "histórica", ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "reivindicar con un punto festivo y desde la calma".

"Es lo que la comunidad internacional está esperando de nosotros. Lo que va a suceder el sábado va a tener una repercusión muy alta", ha valorado.

PNV y EH Bildu

Las formaciones abertzales también se han sumado a la reivindicación. Por su parte, el PNV considera que el partido, más allá de un evento deportivo, servirá para reivindicar la oficialidad de la selección vasca, además de mostrar la solidaridad con el pueblo palestino y reclamar una paz duradera.

Fuentes de la dirección del PNV han señalado este martes que acudirán al encuentro en San Mamés el líder del partido, Aitor Esteban, así como el presidente de Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, y el burukide Andoni Busquet, junto a más de doscientos miembros de las juventudes del partido.

Asimismo, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la sociedad vasca a "marcar un gol de solidaridad" con Palestina con motivo del partido, y ha animado a la sociedad vasca a tomar las calles de Bilbao de manera "masiva, pacífica, reivindicativa y festiva" en defensa de Palestina y la selección vasca.

Rodríguez ha comparecido ante el campo de fútbol de San Mamés junto a la parlamentaria Diana Urrea, los ediles del Ayuntamiento de Bilbao Garazi Perea y Jabotxa Fernández y la parlamentaria foral navarra Irati Jiménez para enviar este mensaje e "invitar" a las aficiones a participar "masivamente" en la kalejira previa convocada por Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere Bai.



El parlamentario vasco ha tomado la palabra para trasladar "un mensaje doble"; el primero de ellos, "volver a abrazar a Palestina" porque, tal y como ha enfatizado, "es más necesario que nunca seguir denunciando este genocidio y defendiendo los derechos del pueblo palestino".



Como segundo mensaje, Rodríguez ha afirmado que "Euskal Herria, igual que Palestina, es una nación que tiene derecho a contar con selecciones oficiales y a decidir libre y democráticamente su futuro", por lo que, desde su punto de vista, "no es casualidad que seamos solidarios con Palestina ya que Euskal Herria también es un pueblo negado, dividido y oprimido y su causa es la nuestra".

Movilizaciones

Se han convocado varias movilizaciones en el contexto del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina. Bajo el lema "Herri libreak. Euskal Herria, Palestina. Genozidioa stop!”, las plataformas Gernika‑Palestina, Gu ere bai y Gure Esku han convocado una marcha que partirá desde la plaza Plaza Arriaga a las 17:30.

Una hora más tarde, a las 18:30, partirá desde la zona de El Arenal una macha convocada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, y la gran mayoría de grupos que promueven las gradas de animación de San Mamés ( Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri o Iraultza, entre otros).

Además, se llevará a cabo un acto en la plaza Arriaga a las 13:00, el que participarán deportistas vascos para visibilizar la solidaridad con el pueblo palestino.