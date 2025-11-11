Palestinako genozidioaren aurkako eta euskal selekzioaren aldeko aldarriek bat egingo dute larunbatean Bilbon
Hainbat mobilizazio daude deituta, partidaren aurretik, eta hitzordua historikoa izatea aurreikusten da. Antolatzaileen arabera, "larunbatekoak oihartzun handia izango du nazioartean".
Bilboko San Mames estadioak hartuko duen Euskal Selekzioa-Palestina lagunarteko partidarako lau egun falta direnean, alderdi eta elkarte ezberdinek dei egin dute kirol hitzordua Palestinaren eta euskal selekzioaren aldeko aldarrikapen bihurtzeko.
Euskal Selekzioak etxean inoiz bildu dituen ikusle gehien espero dira Palestinaren aurkako neurketan: 50.000 sarrera saldu dituzte hiru astean. Iker Goñi Euskal Futbol Federazioko presidenteak esan du "historikoa" izango dela larunbatean biziko dena, eta herritarrei dei egin die "aldarrikapena" eta "festa" uztar ditzatela, jai-giroan eta lasaitasunez.
"Hori da nazioarteko komunitateak gugandik espero duena. Larunbatean gertatuko denak oihartzun handia izango du", erantsi du.
EAJ eta EH Bildu
Alderdi abertzaleek ere bat egin dute aldarrikapen bikoitzarekin. EAJk, bere aldetik, adierazi du kirol-ekitaldi batetik harago, euskal selekzioa aldarrikatzeko, palestinar herriari elkartasuna adierazteko eta bake iraunkor bat eskatzeko eguna izango dela.
Jeltzaleen izenean, San Mamesen izango dira, besteak beste, Aitor Esteban EBBko presidentea, Iñigo Ansola BBBko burua eta Andoni Busquet burukidea, alderdiko 200dik gora gazterekin batera.
Ildo beretik, EH Bilduk ere Bilboko kaleak "modu masiboan eta aldarrikatzailean betetzeko deia" egien du. "Euskal Herria erreferente izango da, berriz ere, Palestinarekiko elkartasunean. Herri ukatutik herri ukatura. Herri zapaldutik herri zapaldura", esan du Arkaitz Rodriguez EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak.
San Mames atarian, agerraldia egin du Rodriguezek, Diana Urrea legebiltzarkideak, Garazi Perea eta Jabotxa Fernandez Bilboko Udaleko zinegotziek eta Irati Jimenez Nafarroako Foru Parlamentuko parlamentariak lagunduta.
"Euskal Herria nazio bat da, Palestina bezalaxe, eta eskubide osoa du selekzio ofizialak izateko eta etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko", esan du koalizioko Ekintza Politikoko arduradunak. Bere hitzetan, "elkartasuna ekintzetan" oinarritzen dela erakutsiko du euskal gizarteak larunbatean, eta "harro sentiaraziko gaitu". "Inoiz baino beharrezkoagoa da genozidioa salatzen, mobilizatzen eta palestinarren eskubideak defendatzen segitzea. Ez baita ezer amaitu", erantsi du.
Mobilizazioak
Hainbat mobilizazio daude deituta larunbaterako. Horien artean, nagusienak, bi manifestazio. Bata, 17:30ean abiatuko da Arriaga Plazatik, Gernika-Palestina, Gu ere bai eta Gure Esku herri plataformek deituta, "Herri libreak. Euskal Herria, Palestina. Genozidioa stop!" goiburupean. EH Bilduk deialdi horrekin egin du bat.
Ordubete geroago, 18:30ean, Areatzatik beste manifestazio bat aterako da, Palestinarekin Elkartasuna taldeak eta Athleticen jarraitzaileek deituta (Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri eta Iraultza, besteak beste).
Eguerdian, bestalde, 13:00ean, Arriaga plazan ekitaldi bat egingo da, euskal kirolari ezagunen parte-hartzearekin, Palestinari elkartasuna adierazteko.
Alboka eta txalaparta doinuekin hartu dituzte Palestinako selekzioko jokalariak
Futbolari palestinarrak astearte eguerdan iritsi dira Bilboko Aireportura, euskal futbol selekzioarekin larunbatean San Mamesen duten hitzordurako. Bilbon dauden bitartean, EHUren ikasle-egoitza batean hartuko dute ostatu.