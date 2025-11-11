Bilboko aireportuan
Alboka eta txalaparta doinuekin hartu dituzte Palestinako selekzioaren jokalariak

Los futbolistas palestinos han llegado este martes a mediodía al Aeropuerto de Bilbao, para su cita del sábado con la selección de fútbol de Euskadi en San Mamés. Durante su estancia en la capital vizcaína, se alojarán en una residencia de estudiantes de EHU.
18:00 - 20:00


EITB

Azken eguneratzea

Futbolari palestinarrak astearte eguerdi honetan iritsi dira Bilboko Aireportura, euskal futbol selekzioarekin larunbatean San Mamesen duten hitzordurako. Bilbon dauden bitartean, EHUko ikasle-egoitza batean hartuko dute ostatu. 

Palestinako futbol selekzioko jokalariek doan hartuko dute ostatu EHUko egoitza batean
