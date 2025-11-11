En el Aeropuerto de Bilbao
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Reciben a los jugadores de la selección palestina a ritmo de alboka y txalaparta

Los futbolistas palestinos han llegado este martes a mediodía al Aeropuerto de Bilbao, para su cita del sábado con la selección de fútbol de Euskadi en San Mamés. Durante su estancia en la capital vizcaína, se alojarán en una residencia de estudiantes de EHU.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Palestinako selekzioko jokalariei harrera egin diete alboka eta txalaparta erritmoan
author image

EITB

Última actualización

Los futbolistas palestinos han llegado este martes a mediodía al Aeropuerto de Bilbao, para su cita del sábado con la selección vasca de fútbol en San Mamés. Durante su estancia en la capital vizcaína, se alojarán en una residencia de estudiantes de EHU. 

Los jugadores de la selección palestina de fútbol se alojarán gratuitamente en una residencia de EHU
Palestina Bilbao Aeropuerto de Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X