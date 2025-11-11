30ª aniversario
¿Cómo se preparan los trenes de Metro Bilbao para iniciar el servicio cada día a las 05:30 horas?

El metro para de 00:00 a las 05:30: son las únicas horas disponibles para el mantenimiento y puesta a punto. A las 05:30 horas sale el primer tren sale del taller de Basauri.
Euskaraz irakurri: Nola prestatzen dira Metro Bilbaoko trenak zerbitzua egunero 05:30ean hasteko?
Visitamos de madrugada el taller de Metro Bilbao en Basauri. El metro para de 00:00 a las 05:30: son las únicas horas disponibles para el mantenimiento y la puesta a punto. La revisión y limpieza diaria de los trenes antes de su primera salida es una tarea fundamental.

Metro Bilbao Bilbao Transporte público Sociedad

18:00 - 20:00
